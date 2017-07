Cardinals 3, Diamondbacks 2

By The Associated Press

Arizona St. Louis ab r h bi ab r h bi D.Prlta lf 3 0 0 0 Crpnter 1b 3 0 1 0 Owings 2b 1 0 0 0 Bader cf 4 0 0 0 Dscalso ph-2b 2 0 1 1 Oh p 0 0 0 0 Lamb 3b 4 0 1 0 Rsnthal p 0 0 0 0 Gldschm 1b 4 0 0 0 DeJong ss 2 0 0 0 J.Mrtin rf 3 1 1 0 Gyorko 3b 3 1 0 0 K.Marte ss 4 1 1 0 Y.Mlina c 4 1 2 0 Innetta c 3 0 0 1 Mrtinez lf 3 1 2 3 G.Blnco cf 3 0 1 0 Wong 2b 4 0 1 0 T.Wlker p 2 0 0 0 Grichuk rf 3 0 0 0 J.D L R p 0 0 0 0 Lynn p 2 0 0 0 Barrett p 0 0 0 0 Lyons p 0 0 0 0 Chafin p 0 0 0 0 Bowman p 0 0 0 0 Bradley p 0 0 0 0 G.Grcia ph 0 0 0 0 Pollock ph 1 0 0 0 Pham ph-cf 1 0 0 0 Totals 30 2 5 2 Totals 29 3 6 3

Arizona 020 000 000—2 St. Louis 000 201 00x—3

E_Bader (1). LOB_Arizona 8, St. Louis 7. 2B_Descalso (12), K.Marte (4), Carpenter (25). HR_Martinez (7). SF_Iannetta (1), Martinez (2). S_T.Walker (1).

IP H R ER BB SO Arizona Walker L,6-5 5 2-3 4 3 3 3 10 De La Rosa 0 1 0 0 0 0 Barrett 1-3 0 0 0 0 1 Chafin 1 1 0 0 1 1 Bradley 1 0 0 0 0 1 St. Louis Lynn W,9-6 6 4 2 2 5 3 Lyons H,6 2-3 1 0 0 0 1 Bowman H,19 1-3 0 0 0 0 0 Oh H,3 1 0 0 0 0 2 Rosenthal S,6-8 1 0 0 0 0 3

J.De La Rosa pitched to 1 batter in the 6th

WP_Walker.

Umpires_Home, D.J. Reyburn; First, Sam Holbrook; Second, Greg Gibson; Third, Jim Wolf.

T_3:06. A_40,827 (43,975).

