Blue Jays 4, Yankees 1

By The Associated Press

Toronto AB R H BI BB SO Avg. Bautista rf 5 1 3 1 0 0 .239 Martin c 5 1 2 0 0 1 .217 Donaldson 3b 3 1 0 0 1 2 .238 Smoak 1b 3 0 0 1 1 0 .299 Morales dh 4 0 1 2 0 0 .257 Tulowitzki ss 4 0 2 0 0 0 .237 Pearce lf 3 0 0 0 0 1 .254 Carrera lf 1 0 0 0 0 1 .287 Pillar cf 4 0 1 0 0 1 .252 Barney 2b 2 1 0 0 1 0 .237 Totals 34 4 9 4 3 6

New York AB R H BI BB SO Avg. Gardner lf 3 0 0 0 1 1 .257 Judge dh 4 1 1 1 0 3 .329 Sanchez c 3 0 1 0 1 0 .294 Gregorius ss 4 0 0 0 0 3 .302 Headley 3b 4 0 1 0 0 2 .255 Ellsbury cf 4 0 0 0 0 2 .263 Carter 1b 2 0 0 0 1 0 .201 a-Wade ph 1 0 0 0 0 0 .118 Torreyes 2b 3 0 1 0 0 0 .283 Frazier rf 3 0 0 0 0 0 .154 Totals 31 1 4 1 3 11

Toronto 004 000 000—4 9 0 New York 000 100 000—1 4 0

a-grounded out for Carter in the 9th.

LOB_Toronto 7, New York 6. HR_Judge (28), off Happ. RBIs_Bautista (38), Smoak (53), Morales 2 (46), Judge (63). CS_Martin (2). S_Barney.

Runners left in scoring position_Toronto 4 (Martin, Donaldson, Tulowitzki, Carrera); New York 2 (Judge, Ellsbury). RISP_Toronto 2 for 7; New York 0 for 2.

DP_New York 1 (Sanchez, Torreyes).

Toronto IP H R ER BB SO NP ERA Happ, W, 3-5 6 4 1 1 2 6 115 3.47 Leone, H, 1 2-3 0 0 0 1 0 14 2.97 Beliveau, H, 1 1-3 0 0 0 0 1 8 4.09 Tepera, H, 7 1 0 0 0 0 2 14 3.35 Osuna, S, 20-23 1 0 0 0 0 2 12 2.18 New York IP H R ER BB SO NP ERA Sabathia, L, 7-3 2 2-3 3 4 4 3 1 63 3.81 Warren 1-3 0 0 0 0 0 6 2.20 Cessa 4 2-3 5 0 0 0 3 65 4.57 Shreve 1-3 0 0 0 0 1 7 2.86 Clippard 1 1 0 0 0 1 11 4.41

Inherited runners-scored_Beliveau 1-0, Warren 2-0, Shreve 1-0. WP_Sabathia, Happ, Shreve.

Umpires_Home, Ron Kulpa; First, Chris Conroy; Second, Ed Hickox; Third, Jerry Meals.

T_3:08. A_44,018 (49,642).