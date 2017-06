Yankees 9, Red Sox 1

By The Associated Press

Boston AB R H BI BB SO Avg. Betts rf 4 0 1 0 0 0 .259 Benintendi lf 4 0 0 0 0 1 .267 Bogaerts ss 4 1 1 0 0 1 .322 Moreland 1b 3 0 1 0 1 1 .266 Ramirez dh 3 0 1 0 1 1 .249 Bradley Jr. cf 3 0 0 0 1 2 .224 Rutledge 2b 3 0 0 0 1 3 .250 Sandoval 3b 4 0 0 0 0 2 .214 Vazquez c 3 0 0 0 0 1 .320 Totals 31 1 4 0 4 12

New York AB R H BI BB SO Avg. Gardner lf 5 1 2 2 0 0 .266 Hicks cf 5 1 1 0 0 1 .315 Judge rf 4 2 3 0 1 1 .330 Holliday dh 1 1 0 0 3 0 .269 Castro 2b 5 1 2 2 0 1 .319 Sanchez c 4 3 2 5 1 1 .256 Gregorius ss 4 0 2 0 0 1 .324 a-Romine ph-1b 1 0 0 0 0 0 .227 Headley 3b 4 0 1 0 0 1 .232 Carter 1b 4 0 0 0 0 0 .195 Torreyes ss 0 0 0 0 0 0 .284 Totals 37 9 13 9 5 6

Boston 000 100 000—1 4 0 New York 013 021 02x—9 13 1

a-flied out for Gregorius in the 8th.

E_Headley (10). LOB_Boston 7, New York 10. HR_Sanchez (7), off Price; Sanchez (8), off Price; Gardner (13), off Workman. RBIs_Gardner 2 (29), Castro 2 (33), Sanchez 5 (21). CS_Betts (2).

Runners left in scoring position_Boston 3 (Ramirez, Sandoval 2); New York 5 (Gardner, Hicks, Castro, Sanchez, Romine). RISP_Boston 0 for 4; New York 3 for 14.

Runners moved up_Ramirez, Castro. GIDP_Ramirez.

DP_New York 1 (Gregorius, Castro, Carter).

Boston IP H R ER BB SO NP ERA Price, L, 1-1 5 8 6 6 4 4 107 5.29 Abad 2-3 2 1 1 1 0 13 3.52 Workman 2 1-3 3 2 2 0 2 40 3.38 New York IP H R ER BB SO NP ERA Pineda, W, 7-3 7 4 1 0 2 8 110 3.39 Warren 1 0 0 0 0 1 18 2.43 Gallegos 2-3 0 0 0 0 1 8 7.04 Betances 1-3 0 0 0 2 2 17 0.48

Inherited runners-scored_Workman 2-0. HBP_Workman (Holliday). WP_Betances. PB_Sanchez (4).

Umpires_Home, Vic Carapazza; First, Mark Ripperger; Second, Tom Hallion; Third, Phil Cuzzi.

T_3:27. A_46,194 (49,642).