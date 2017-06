Yankees 12, White Sox 3

By The Associated Press

New York AB R H BI BB SO Avg. Gardner cf 4 2 1 1 1 0 .253 Judge rf 3 2 1 2 2 1 .333 G.Sanchez c 5 0 0 0 0 2 .285 Gregorius ss 5 2 1 2 0 0 .313 Headley 3b 2 2 0 0 3 0 .254 Romine 1b 2 2 1 0 3 0 .236 Andujar dh 4 0 3 4 1 0 .750 Wade lf 5 1 1 1 0 2 .167 Torreyes 2b 5 1 1 1 0 0 .277 Totals 35 12 9 11 10 5

Chicago AB R H BI BB SO Avg. Y.Sanchez 2b 4 0 1 0 1 1 .278 Cabrera lf 4 0 2 2 0 1 .283 a-Garcia ph 1 0 0 0 0 0 .227 Abreu 1b 5 0 0 0 0 3 .294 Garcia rf 2 0 0 0 1 0 .318 Hanson rf 0 0 0 0 0 0 .250 Frazier 3b 4 0 0 0 0 1 .210 Davidson dh 4 0 1 0 0 3 .250 Anderson ss 4 0 0 0 0 1 .246 Narvaez c 4 1 2 0 0 1 .248 Engel cf 3 2 2 1 1 0 .319 Totals 35 3 8 3 3 11

New York 300 005 004—12 9 1 Chicago 000 020 001— 3 8 1

a-grounded out for Cabrera in the 9th.

E_Wade (1), Anderson (18). LOB_New York 6, Chicago 9. 2B_Romine (5), Andujar (1), Wade (1), Torreyes (5), Engel (3). HR_Judge (27), off Petricka; Gregorius (9), off Ynoa; Engel (2), off Webb. RBIs_Gardner (34), Judge 2 (62), Gregorius 2 (31), Andujar 4 (4), Wade (1), Torreyes (18), Cabrera 2 (44), Engel (4). SB_Andujar (1).

Runners left in scoring position_New York 3 (Gardner, Wade, Torreyes); Chicago 6 (Y.Sanchez 2, Garcia, Frazier 3). RISP_New York 6 for 14; Chicago 2 for 9.

Runners moved up_Andujar, Wade, Abreu 2. GIDP_G.Sanchez, Abreu, Garcia.

DP_New York 2 (Tanaka, Gregorius, Romine), (Gregorius, Torreyes, Romine); Chicago 1 (Frazier, Y.Sanchez, Abreu).

New York IP H R ER BB SO NP ERA Tanaka, W, 6-7 6 6 2 2 2 5 101 5.56 Shreve 1-3 1 0 0 0 1 19 2.95 Green 1 2-3 0 0 0 1 3 34 1.98 Webb 1 1 1 1 0 2 22 2.70 Chicago IP H R ER BB SO NP ERA Rodon, L, 0-1 5 2 3 0 6 2 94 0.00 Petricka 1 5 5 5 0 1 33 9.28 Beck 2 0 0 0 1 1 32 3.23 Ynoa 1-3 2 4 4 3 1 30 5.14 Jennings 2-3 0 0 0 0 0 4 4.13

Inherited runners-scored_Green 2-0, Jennings 1-0. HBP_Tanaka (Garcia). WP_Rodon 2, Tanaka 2, Ynoa.

Umpires_Home, Hunter Wendelstedt; First, John Libka; Second, Alan Porter; Third, Joe West.

T_3:51. A_15,259 (40,615).