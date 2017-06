Twins 9, White Sox 7

By The Associated Press

Chicago AB R H BI BB SO Avg. Engel cf 4 0 0 0 0 2 .250 a-Hanson ph 1 0 0 0 0 0 .219 Cabrera lf 6 1 2 0 0 0 .285 Abreu 1b 5 2 4 2 1 0 .303 Frazier 3b 5 0 1 0 0 2 .205 Garcia rf 4 2 3 2 1 1 .339 Davidson dh 5 1 2 1 0 2 .261 Anderson ss 3 1 1 0 2 0 .259 Smith c 5 0 1 0 0 1 .247 Sanchez 2b 5 0 2 2 0 0 .286 Totals 43 7 16 7 4 8

Minnesota AB R H BI BB SO Avg. Dozier 2b 5 0 0 0 0 1 .246 Escobar ss 3 1 1 0 1 0 .297 Adrianza ss 1 1 0 0 0 0 .260 Sano 3b 4 2 2 3 1 1 .290 Grossman rf 3 1 1 0 1 1 .254 Kepler rf 1 0 1 0 0 0 .253 Mauer 1b 4 2 2 1 1 2 .276 Vargas dh 5 1 1 3 0 2 .246 Rosario lf 3 1 1 0 1 1 .273 Buxton cf 3 0 2 1 1 1 .209 Castro c 4 0 1 1 0 1 .230 Totals 36 9 12 9 6 10

Chicago 004 021 000—7 16 2 Minnesota 205 010 01x—9 12 1

a-flied out for Engel in the 9th.

E_Garcia 2 (9), Santana (1). LOB_Chicago 14, Minnesota 9. 2B_Cabrera (10), Abreu 2 (16), Davidson (7), Escobar (7). 3B_Sanchez (4). HR_Garcia (11), off Santana; Davidson (16), off Santana; Abreu (12), off Busenitz; Sano (17), off Holland; Vargas (7), off Holland. RBIs_Abreu 2 (45), Garcia 2 (50), Davidson (37), Sanchez 2 (20), Sano 3 (51), Mauer (29), Vargas 3 (27), Buxton (13), Castro (23). SB_Rosario (2). S_Engel.

Runners left in scoring position_Chicago 9 (Engel, Frazier 2, Garcia, Smith 2, Sanchez 3); Minnesota 2 (Mauer, Vargas). RISP_Chicago 4 for 20; Minnesota 7 for 12.

Runners moved up_Cabrera, Smith, Sano. GIDP_Castro.

DP_Chicago 1 (Frazier, Sanchez, Abreu).

Chicago IP H R ER BB SO NP ERA Holland, L, 5-6 2 2-3 9 7 7 1 3 73 3.79 Petricka 1 1-3 0 0 0 0 3 16 6.14 Beck 1 1 1 1 2 0 14 3.46 Swarzak 2-3 0 0 0 2 0 20 3.00 Jennings 1 1-3 0 0 0 1 2 24 4.76 Kahnle 1 2 1 0 0 2 17 1.23 Minnesota IP H R ER BB SO NP ERA Santana, W, 9-4 5 10 6 6 2 6 106 2.97 Busenitz, H, 1 2-3 3 1 1 1 1 31 6.75 Belisle, H, 12 1 1-3 1 0 0 1 0 12 7.18 Rogers, H, 16 1 2 0 0 0 1 14 2.45 Kintzler, S, 18-21 1 0 0 0 0 0 5 2.97

Inherited runners-scored_Petricka 1-0, Jennings 2-0, Belisle 3-0. WP_Busenitz.

Umpires_Home, Ben May; First, Ed Hickox; Second, Jerry Meals; Third, Chris Conroy.

T_3:33. A_26,095 (39,021).