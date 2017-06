Tigers 10, White Sox 1

By The Associated Press

Chicago AB R H BI BB SO Avg. L.Garcia cf 3 0 1 0 1 1 .292 Me.Cabrera lf 4 0 0 0 0 2 .254 Abreu dh 4 0 1 0 0 1 .283 A.Garcia rf 4 1 1 0 0 2 .323 Frazier 3b 3 0 1 1 1 1 .182 Davidson 1b 3 0 0 0 0 1 .259 b-Engel ph 1 0 0 0 0 0 .167 Anderson ss 4 0 1 0 0 0 .262 Narvaez c 4 0 3 0 0 0 .271 Sanchez 2b 3 0 1 0 0 1 .300 Totals 33 1 9 1 2 9

Detroit AB R H BI BB SO Avg. Romine 2b-1b 5 1 2 1 0 0 .243 Avila c 5 1 2 2 0 0 .317 Mi.Cabrera 1b 4 0 2 0 0 0 .281 a-Machado ph-2b 1 0 1 1 0 0 .304 V.Martinez dh 4 0 0 0 0 0 .264 J.Martinez rf 4 0 0 0 0 0 .279 Upton lf 4 1 1 1 0 0 .253 Castellanos 3b 3 2 1 1 1 1 .214 Presley cf 4 3 3 1 0 0 .333 Iglesias ss 4 2 3 3 0 0 .255 Totals 38 10 15 10 1 1

Chicago 000 001 000— 1 9 0 Detroit 020 400 04x—10 15 0

a-singled, out at 2nd for Mi.Cabrera in the 8th. b-flied out for Davidson in the 9th.

LOB_Chicago 7, Detroit 5. 2B_Frazier (8), Avila (8), Mi.Cabrera (10), Iglesias (13). HR_Castellanos (5), off Gonzalez; Presley (1), off Gonzalez; Avila (8), off Gonzalez; Upton (10), off Goldberg. RBIs_Frazier (24), Romine (13), Avila 2 (23), Upton (27), Castellanos (27), Presley (3), Iglesias 3 (16), Machado (4). SB_Presley (2).

Runners left in scoring position_Chicago 4 (Me.Cabrera 2, Anderson 2); Detroit 4 (J.Martinez 4). RISP_Chicago 0 for 5; Detroit 4 for 13.

Runners moved up_Davidson, V.Martinez, Avila. GIDP_Abreu, Davidson, Narvaez.

DP_Detroit 3 (Iglesias, Romine, Mi.Cabrera), (Castellanos, Romine, Mi.Cabrera), (Machado, Iglesias, Romine).

Chicago IP H R ER BB SO NP ERA Gonzalez, L, 4-6 6 10 6 6 0 1 97 4.83 Beck 1 1 0 0 0 0 12 2.70 Goldberg 1-3 3 4 4 1 0 35108.00 Infante 2-3 1 0 0 0 0 8 4.38 Detroit IP H R ER BB SO NP ERA Zimmermann, W, 5-4 6 7 1 1 2 5 93 5.98 Stumpf 1-3 1 0 0 0 1 14 0.00 Greene 1 2-3 0 0 0 0 3 20 1.71 Leon 1 1 0 0 0 0 6 0.00

Inherited runners-scored_Infante 1-1, Greene 1-0.

Umpires_Home, Manny Gonzalez; First, Fieldin Culbreth; Second, Chad Whitson; Third, Mark Carlson.

T_3:14. A_33,188 (41,681).