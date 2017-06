Royals 8, Giants 1

By The Associated Press

Kansas City AB R H BI BB SO Avg. Merrifield 2b 5 1 2 3 0 0 .285 Bonifacio rf 4 0 2 3 1 0 .262 Cain cf 5 1 1 0 0 1 .264 Hosmer 1b 4 1 1 0 1 2 .313 Perez c 5 0 2 0 0 1 .277 Moustakas 3b 5 1 2 0 0 0 .278 Escobar ss 5 2 2 2 0 0 .184 Gordon lf 3 2 2 0 2 1 .188 Vargas p 4 0 1 0 0 1 .250 Wood p 0 0 0 0 0 0 — Totals 40 8 15 8 4 6

San Francisco AB R H BI BB SO Avg. Span cf 4 0 0 0 0 0 .253 Dyson p 0 0 0 0 0 0 — Nunez 3b 4 0 1 0 0 2 .299 Belt 1b 4 0 0 0 0 2 .233 Posey c 3 1 2 0 0 0 .352 Hundley c 1 0 0 0 0 0 .231 Pence rf 3 0 0 0 1 0 .235 Crawford ss 3 0 0 1 0 0 .243 Hill 2b 3 0 0 0 1 0 .173 Slater lf 3 0 2 0 0 1 .357 Blach p 2 0 0 0 0 0 .150 Gearrin p 0 0 0 0 0 0 — a-Tomlinson ph 1 0 0 0 0 1 .300 Strickland p 0 0 0 0 0 0 — Hernandez cf 0 0 0 0 0 0 .196 Totals 31 1 5 1 2 6

Kansas City 002 006 000—8 15 0 San Francisco 010 000 000—1 5 0

a-struck out for Gearrin in the 7th.

LOB_Kansas City 9, San Francisco 6. 2B_Perez (11), Moustakas (12), Escobar (11), Gordon (8), Nunez (16), Posey (10). 3B_Merrifield (3). RBIs_Merrifield 3 (23), Bonifacio 3 (20), Escobar 2 (18), Crawford (26). SF_Crawford.

Runners left in scoring position_Kansas City 5 (Bonifacio, Hosmer, Gordon, Vargas 2); San Francisco 2 (Posey, Tomlinson). RISP_Kansas City 6 for 21; San Francisco 0 for 4.

Runners moved up_Moustakas, Pence, Belt. GIDP_Hosmer, Moustakas.

DP_San Francisco 2 (Nunez, Crawford, Belt), (Hill, Crawford, Belt).

Kansas City IP H R ER BB SO NP ERA Vargas, W, 9-3 7 5 1 1 1 6 102 2.10 Wood 2 0 0 0 1 0 17 7.61 San Francisco IP H R ER BB SO NP ERA Blach, L, 4-4 5 2-3 10 7 7 1 4 86 4.24 Gearrin 1 1-3 3 1 1 2 0 27 1.67 Strickland 1 1 0 0 1 1 11 1.82 Dyson 1 1 0 0 0 1 17 11.21

Inherited runners-scored_Gearrin 3-3.

Umpires_Home, Tim Timmons; First, Jeff Kellogg; Second, Will Little; Third, Clint Fagan.

T_2:38. A_41,284 (41,915).