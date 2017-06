Royals 3, Blue Jays 2

By The Associated Press

Toronto AB R H BI BB SO Avg. Bautista rf 4 0 1 0 0 1 .230 Martin 3b 4 0 0 0 0 1 .221 Donaldson dh 4 0 1 0 0 0 .281 Smoak 1b 4 0 1 0 0 0 .305 Pearce lf 3 0 0 0 0 1 .252 a-Morales ph 1 0 0 0 0 1 .267 Tulowitzki ss 4 1 2 1 0 0 .241 1-Parmley pr 0 0 0 0 0 0 .000 Pillar cf 4 1 2 1 0 0 .253 Barney 2b 3 0 2 0 0 1 .233 Maile c 3 0 0 0 0 0 .122 Totals 34 2 9 2 0 5

Kansas City AB R H BI BB SO Avg. Merrifield 2b 2 0 0 1 1 0 .288 Bonifacio rf 1 0 0 0 3 0 .245 Cain cf 4 0 0 0 0 1 .277 Hosmer 1b 4 1 1 1 0 0 .300 Perez c 4 0 0 0 0 1 .290 Moustakas 3b 4 0 0 0 0 1 .268 Moss dh 3 0 0 0 0 2 .184 Escobar ss 3 2 3 0 0 0 .209 Gordon lf 3 0 1 1 0 1 .191 Totals 28 3 5 3 4 6

Toronto 010 000 100—2 9 0 Kansas City 001 100 10x—3 5 0

a-struck out for Pearce in the 9th.

1-ran for Tulowitzki in the 9th.

LOB_Toronto 5, Kansas City 6. 2B_Donaldson (7). 3B_Escobar (1), Gordon (1). HR_Tulowitzki (3), off Vargas; Pillar (9), off Vargas; Hosmer (9), off Estrada. RBIs_Tulowitzki (17), Pillar (19), Merrifield (29), Hosmer (31), Gordon (15). SF_Merrifield.

Runners left in scoring position_Toronto 1 (Smoak); Kansas City 2 (Cain 2). RISP_Toronto 0 for 3; Kansas City 0 for 4.

GIDP_Bautista, Tulowitzki.

DP_Kansas City 2 (Escobar, Merrifield, Hosmer), (Escobar, Merrifield, Hosmer).

Toronto IP H R ER BB SO NP ERA Estrada, L, 4-6 7 5 3 3 4 6 117 4.89 Beliveau 1 0 0 0 0 0 9 4.32 Kansas City IP H R ER BB SO NP ERA Vargas, W, 11-3 7 8 2 2 0 2 98 2.29 Soria, H, 11 1 0 0 0 0 2 11 3.77 Herrera, S, 18-20 1 1 0 0 0 1 17 4.35

Umpires_Home, Joe West; First, John Tumpane; Second, Cory Blaser; Third, Laz Diaz.

T_2:26. A_26,938 (37,903).