Rockies 11, Indians 3

By The Associated Press

Cleveland AB R H BI BB SO Avg. Kipnis 2b 4 0 1 0 0 1 .232 Lindor ss 4 0 0 0 0 0 .263 Brantley lf 4 0 0 0 0 0 .303 Santana 1b 3 0 1 0 1 0 .228 Ramirez 3b 4 1 1 0 0 0 .291 Zimmer cf 4 1 1 2 0 2 .275 Gomes c 3 0 1 0 0 2 .238 Chisenhall rf 3 1 2 1 0 1 .274 Clevinger p 1 0 0 0 0 0 .000 a-Jackson ph 1 0 0 0 0 0 .263 McAllister p 0 0 0 0 0 0 — Otero p 0 0 0 0 0 0 — b-Robertson ph 1 0 0 0 0 0 .231 Goody p 0 0 0 0 0 0 — Logan p 0 0 0 0 0 0 — Shaw p 0 0 0 0 0 0 — Totals 32 3 7 3 1 6

Colorado AB R H BI BB SO Avg. Blackmon cf 4 2 2 0 1 1 .331 Dunn p 0 0 0 0 0 0 — LeMahieu 2b 5 0 1 1 0 0 .283 Arenado 3b 4 1 0 0 1 4 .284 Gonzalez rf 2 4 2 2 2 0 .241 Reynolds 1b 4 2 2 5 0 2 .299 Parra lf 2 1 2 0 0 0 .318 Desmond lf 2 0 0 0 0 0 .262 Story ss 4 0 1 0 0 1 .215 Wolters c 3 1 1 0 1 0 .302 Senzatela p 2 0 1 3 0 1 .174 Rusin p 0 0 0 0 0 0 .250 c-Valaika ph 1 0 0 0 0 0 .226 Tapia cf 0 0 0 0 0 0 .000 Totals 33 11 12 11 5 9

Cleveland 000 010 200— 3 7 1 Colorado 032 030 21x—11 12 0

a-flied out for Clevinger in the 5th. b-grounded out for Otero in the 7th. c-popped out for Rusin in the 8th.

E_Gomes (3). LOB_Cleveland 3, Colorado 4. 2B_Blackmon (13), Senzatela (1). HR_Chisenhall (7), off Senzatela; Zimmer (4), off Senzatela; Gonzalez (5), off Clevinger; Reynolds (15), off McAllister; Reynolds (16), off Goody. RBIs_Zimmer 2 (13), Chisenhall (23), LeMahieu (24), Gonzalez 2 (19), Reynolds 5 (51), Senzatela 3 (5). SB_Blackmon (5). CS_Parra (4). S_Senzatela.

Runners left in scoring position_Cleveland 1 (Lindor); Colorado 1 (Blackmon). RISP_Cleveland 0 for 1; Colorado 3 for 6.

Runners moved up_Story. GIDP_Ramirez 2, LeMahieu.

DP_Cleveland 1 (Lindor, Kipnis, Santana); Colorado 2 (Reynolds, Story), (LeMahieu, Story, Reynolds).

Cleveland IP H R ER BB SO NP ERA Clevinger, L, 2-3 4 4 5 5 3 6 76 4.09 McAllister 1 2 3 3 1 1 32 3.33 Otero 1 2 0 0 1 0 14 3.09 Goody 1 2 2 2 0 1 19 1.23 Logan 2-3 1 1 1 0 0 9 3.00 Shaw 1-3 1 0 0 0 1 7 2.42 Colorado IP H R ER BB SO NP ERA Senzatela, W, 8-2 6 1-3 6 3 3 1 4 98 3.56 Rusin 1 2-3 0 0 0 0 1 16 2.35 Dunn 1 1 0 0 0 1 9 5.30

Inherited runners-scored_Shaw 1-1, Rusin 1-0. WP_Shaw.

Umpires_Home, Greg Gibson; First, Jim Wolf; Second, D.J. Reyburn; Third, Sam Holbrook.

T_2:54. A_39,508 (50,398).