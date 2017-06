Reds 5, Cardinals 2

By The Associated Press

St. Louis AB R H BI BB SO Avg. Carpenter 1b 4 1 2 2 0 1 .216 Fowler cf 4 0 0 0 0 1 .222 Piscotty rf 4 0 1 0 0 2 .262 Gyorko 3b 4 0 0 0 0 1 .307 Molina c 4 0 2 0 0 1 .258 Pham lf 3 0 0 0 0 0 .292 Diaz ss 3 1 1 0 0 0 .258 DeJong 2b 3 0 0 0 0 0 .244 Leake p 1 0 0 0 0 0 .154 a-Huffman ph 1 0 0 0 0 0 .000 Lyons p 0 0 0 0 0 0 — Brebbia p 0 0 0 0 0 0 — b-Garcia ph 1 0 0 0 0 0 .244 Oh p 0 0 0 0 0 0 — Totals 32 2 6 2 0 6

Cincinnati AB R H BI BB SO Avg. Hamilton cf 5 0 0 0 0 1 .247 Cozart ss 5 1 1 0 0 1 .347 Votto 1b 4 2 4 2 0 0 .300 Duvall lf 4 1 3 1 0 1 .281 Schebler rf 3 1 0 0 0 0 .249 Gennett 3b 4 0 2 1 0 1 .306 Suarez 3b 0 0 0 0 0 0 .283 Peraza 2b 4 0 1 0 0 1 .248 Barnhart c 2 0 1 0 2 0 .271 Feldman p 3 0 0 0 0 2 .000 Brice p 0 0 0 0 0 0 .000 c-Alcantara ph 1 0 0 0 0 0 .241 Iglesias p 0 0 0 0 0 0 1.000 Totals 35 5 12 4 2 7

St. Louis 000 000 020—2 6 1 Cincinnati 000 032 00x—5 12 0

a-grounded out for Leake in the 6th. b-grounded out for Brebbia in the 8th. c-flied out for Brice in the 8th.

E_Molina (6). LOB_St. Louis 3, Cincinnati 9. 2B_Diaz (15), Duvall (13). HR_Carpenter (11), off Brice; Votto (16), off Lyons. RBIs_Carpenter 2 (30), Votto 2 (48), Duvall (46), Gennett (31). SB_Gennett (1).

Runners left in scoring position_St. Louis 1 (Gyorko); Cincinnati 3 (Schebler 2, Feldman). RISP_St. Louis 1 for 6; Cincinnati 1 for 7.

Runners moved up_Fowler, Piscotty, Garcia. GIDP_Pham, Hamilton.

DP_St. Louis 1 (Carpenter, Molina); Cincinnati 1 (Cozart, Peraza, Votto).

St. Louis IP H R ER BB SO NP ERA Leake, L, 5-5 5 10 3 2 2 5 86 2.70 Lyons 1 2 2 2 0 2 14 6.00 Brebbia 1 0 0 0 0 0 6 3.60 Oh 1 0 0 0 0 0 11 2.67 Cincinnati IP H R ER BB SO NP ERA Feldman, W, 5-4 7 4 0 0 0 4 100 4.09 Brice 1 2 2 2 0 0 15 2.55 Iglesias, S, 12-12 1 0 0 0 0 2 7 0.57

HBP_Leake (Schebler).

Umpires_Home, Bill Welke; First, Chad Fairchild; Second, Dave Rackley; Third, Alfonso Marquez.

T_2:21. A_28,917 (42,319).