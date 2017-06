Red Sox 6, Twins 3

By The Associated Press

Minnesota AB R H BI BB SO Avg. Dozier 2b 4 1 2 0 0 0 .249 Grossman lf 4 1 1 0 0 0 .250 Mauer 1b 4 1 2 1 0 0 .290 Sano dh 4 0 0 0 0 3 .270 Escobar 3b 4 0 1 0 0 0 .275 Polanco ss 4 0 1 2 0 2 .247 Kepler rf 4 0 0 0 0 3 .245 Gimenez c 3 0 0 0 0 0 .207 Buxton cf 3 0 0 0 0 1 .196 Totals 34 3 7 3 0 9

Boston AB R H BI BB SO Avg. Betts rf 4 1 2 2 0 0 .275 Benintendi lf 3 0 1 0 1 1 .276 Bogaerts ss 4 0 0 0 0 2 .312 Moreland 1b 4 0 0 0 0 0 .270 Ramirez dh 3 2 1 1 1 0 .242 Bradley Jr. cf 4 1 3 1 0 0 .272 Vazquez c 4 1 0 0 0 0 .288 Lin 2b 4 1 2 0 0 1 .300 Marrero 3b 3 0 1 2 0 0 .171 Totals 33 6 10 6 2 4

Minnesota 100 200 000—3 7 1 Boston 000 131 10x—6 10 1

E_Polanco (7), Price (1). LOB_Minnesota 4, Boston 5. 2B_Dozier (17), Grossman (10), Polanco (13), Bradley Jr. (12), Marrero (6). 3B_Lin (1). HR_Betts (13), off Gibson; Ramirez (11), off Gibson. RBIs_Mauer (30), Polanco 2 (26), Betts 2 (43), Ramirez (30), Bradley Jr. (33), Marrero 2 (14).

Runners left in scoring position_Minnesota 3 (Grossman, Kepler 2); Boston 1 (Moreland). RISP_Minnesota 2 for 9; Boston 2 for 8.

Runners moved up_Grossman, Mauer, Escobar, Lin, Marrero. GIDP_Bogaerts, Marrero.

DP_Minnesota 2 (Dozier, Mauer), (Polanco, Dozier, Mauer).

Minnesota IP H R ER BB SO NP ERA Gibson, L, 4-6 5 2-3 6 5 3 1 2 88 6.11 Boshers 2-3 3 1 1 1 0 24 2.79 Hughes 1 2-3 1 0 0 0 2 25 5.55 Boston IP H R ER BB SO NP ERA Price, W, 3-2 7 6 3 3 0 7 112 4.61 Kelly, H, 10 1 0 0 0 0 0 27 1.07 Kimbrel, S, 22-23 1 1 0 0 0 2 23 1.04

Inherited runners-scored_Hughes 2-0.

Umpires_Home, Ryan Additon; First, Will Little; Second, Jeff Kellogg; Third, James Hoye.

T_3:24. A_37,445 (37,499).