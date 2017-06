Red Sox 5, Tigers 3

By The Associated Press

Detroit AB R H BI BB SO Avg. Kinsler 2b 5 0 0 0 0 1 .241 Castellanos 3b 5 1 1 1 0 1 .229 Cabrera 1b 5 0 0 0 0 4 .263 V.Martinez dh 2 1 2 0 2 0 .274 J.Martinez rf 4 0 3 0 0 1 .310 Upton lf 4 0 1 1 0 0 .261 Mahtook cf 3 1 1 1 0 0 .229 a-Presley ph-cf 1 0 0 0 0 1 .240 McCann c 4 0 0 0 0 2 .196 Iglesias ss 4 0 3 0 0 0 .256 Totals 37 3 11 3 2 10

Boston AB R H BI BB SO Avg. Betts rf 3 0 2 0 1 0 .264 Pedroia 2b 4 0 0 0 0 0 .286 Bogaerts ss 4 1 2 0 0 0 .326 Moreland 1b 4 2 3 2 0 0 .276 Benintendi lf 4 1 1 0 0 1 .266 Ramirez dh 3 0 0 0 1 0 .244 Bradley Jr. cf 4 1 2 3 0 2 .231 Leon c 3 0 1 0 1 0 .221 Sandoval 3b 4 0 0 0 0 2 .205 Marrero 3b 0 0 0 0 0 0 .159 Totals 33 5 11 5 3 5

Detroit 200 100 000—3 11 2 Boston 000 200 03x—5 11 0

a-struck out for Mahtook in the 8th.

E_Castellanos (12), Wilson (2). LOB_Detroit 9, Boston 7. 2B_J.Martinez (6), Betts (18), Moreland (17). HR_Castellanos (7), off Johnson; Mahtook (4), off Johnson; Moreland (8), off Zimmermann; Bradley Jr. (8), off Wilson. RBIs_Castellanos (30), Upton (35), Mahtook (10), Moreland 2 (32), Bradley Jr. 3 (27). CS_Iglesias (2).

Runners left in scoring position_Detroit 4 (Upton, Mahtook 3); Boston 3 (Pedroia, Benintendi, Bradley Jr.). RISP_Detroit 1 for 5; Boston 2 for 9.

Runners moved up_Benintendi. GIDP_Pedroia, Sandoval.

DP_Detroit 2 (Kinsler, Iglesias, Cabrera), (Iglesias, Kinsler, Cabrera).

Detroit IP H R ER BB SO NP ERA Zimmermann 6 6 2 2 3 3 94 5.72 Greene, H, 9 1 1 0 0 0 1 20 1.57 Wilson, L, 1-3, BS, 3-5 2-3 4 3 3 0 0 22 3.29 Stumpf 1-3 0 0 0 0 1 5 13.50 Boston IP H R ER BB SO NP ERA Johnson 4 1-3 8 3 3 1 2 105 3.44 Hembree 1 2-3 2 0 0 0 2 26 3.38 Kelly 1 0 0 0 1 2 19 1.37 Barnes, W, 4-2 1 1 0 0 0 2 15 3.76 Kimbrel, S, 18-19 1 0 0 0 0 2 20 0.98

Inherited runners-scored_Stumpf 1-0, Hembree 1-0.

Umpires_Home, Chad Fairchild; First, Dave Rackley; Second, Alfonso Marquez; Third, Bill Welke.

T_3:36. A_36,853 (37,499).