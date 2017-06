Rays 3, Tigers 2

By The Associated Press

Tampa Bay AB R H BI BB SO Avg. Smith cf 4 0 2 1 0 0 .368 Dickerson lf 3 0 0 0 1 1 .324 Longoria 3b 4 0 0 0 0 0 .251 Morrison 1b 3 0 0 0 1 1 .240 Souza Jr. dh 3 1 1 0 1 1 .261 Rasmus rf 4 1 1 0 0 1 .291 Beckham ss 3 0 1 0 1 0 .285 Robertson 2b 4 1 2 2 0 1 .222 Norris c 4 0 1 0 0 1 .189 Totals 32 3 8 3 4 6

Detroit AB R H BI BB SO Avg. Kinsler 2b 5 0 1 1 0 0 .249 Avila c 4 0 2 0 1 1 .319 Cabrera 1b 4 1 1 1 0 2 .280 Martinez dh 3 0 0 0 1 1 .310 Upton lf 4 0 1 0 0 2 .265 Presley cf 4 0 1 0 0 3 .275 Romine 3b 3 1 1 0 0 1 .235 a-Castellanos ph-3b 1 0 0 0 0 0 .233 Mahtook rf 4 0 1 0 0 1 .250 Iglesias ss 3 0 0 0 0 0 .265 Totals 35 2 8 2 2 11

Tampa Bay 000 010 200—3 8 2 Detroit 000 011 000—2 8 0

a-grounded out for Romine in the 8th.

E_Smith (2), Longoria (5). LOB_Tampa Bay 6, Detroit 9. 2B_Rasmus (7), Kinsler (10), Upton (15). HR_Cabrera (7), off Archer. RBIs_Smith (4), Robertson 2 (14), Kinsler (14), Cabrera (32). SB_Mahtook (1). CS_Smith (2). S_Iglesias.

Runners left in scoring position_Tampa Bay 3 (Smith 2, Dickerson); Detroit 7 (Avila 2, Cabrera, Upton, Mahtook 2, Castellanos). RISP_Tampa Bay 3 for 9; Detroit 1 for 10.

Runners moved up_Rasmus, Beckham, Iglesias. GIDP_Longoria, Beckham.

DP_Detroit 2 (Romine, Kinsler, Cabrera), (Iglesias, Kinsler, Cabrera).

Tampa Bay IP H R ER BB SO NP ERA Archer, W, 5-4 6 6 2 2 1 8 104 3.75 Diaz, H, 5 1 1-3 1 0 0 1 2 26 4.63 Colome, S, 19-22 1 2-3 1 0 0 0 1 19 1.95 Detroit IP H R ER BB SO NP ERA Fulmer, L, 6-5 6 2-3 6 3 3 4 3 100 3.45 Wilson 1-3 1 0 0 0 1 12 3.03 Greene 1 0 0 0 0 1 11 1.71 Rodriguez 1 1 0 0 0 1 12 6.08

Inherited runners-scored_Colome 1-0, Wilson 2-1. WP_Archer 2.

Umpires_Home, Jerry Meals; First, Chris Conroy; Second, Ben May; Third, Ed Hickox.

T_3:23. A_33,478 (41,681).