Rays 13, Athletics 4

By The Associated Press

Oakland AB R H BI BB SO Avg. R.Davis cf 3 1 0 0 2 1 .212 Joyce rf 4 1 0 0 1 2 .193 Lowrie 2b 4 1 2 0 0 0 .294 K.Davis dh 3 0 1 1 1 1 .229 Alonso 1b 3 0 0 0 0 1 .289 Rosales 3b 1 0 1 1 0 0 .235 Healy 3b-1b 3 0 0 0 0 1 .276 Vogt c 4 1 1 1 0 0 .221 Pinder ss 4 0 1 0 0 3 .228 Brugman lf 4 0 0 0 0 1 .000 Totals 33 4 6 3 4 10

Tampa Bay AB R H BI BB SO Avg. Smith cf 3 3 2 2 1 0 .308 Bourjos cf 1 0 0 0 0 1 .213 Dickerson dh 5 1 1 3 0 1 .332 Longoria 3b 4 0 0 0 0 2 .244 Martinez 2b 1 0 0 0 0 0 .161 Morrison 1b 3 2 1 1 1 1 .237 Featherston 1b 1 0 0 0 0 0 .000 Souza Jr. rf 5 2 3 3 0 0 .261 Rasmus lf 4 0 1 1 0 1 .250 Beckham ss 4 2 3 1 0 0 .279 Robertson 2b-3b 4 1 1 0 0 0 .208 Sucre c 4 2 3 2 0 0 .254 Totals 39 13 15 13 2 6

Oakland 000 001 120— 4 6 0 Tampa Bay 311 350 00x—13 15 0

LOB_Oakland 7, Tampa Bay 4. 2B_Lowrie 2 (20), Rosales (7), Sucre (3). 3B_Souza Jr. (2), Robertson (2). HR_Vogt (4), off Garton; Souza Jr. (11), off Triggs; Smith (1), off Triggs; Morrison (17), off Triggs; Beckham (10), off Neal; Dickerson (14), off Neal. RBIs_K.Davis (39), Vogt (14), Rosales (15), Smith 2 (2), Dickerson 3 (29), Morrison (38), Souza Jr. 3 (36), Rasmus (21), Beckham (29), Sucre 2 (17). SB_Smith 3 (6), Souza Jr. (2).

Runners left in scoring position_Oakland 2 (Alonso, Vogt); Tampa Bay 4 (Longoria 2, Rasmus, Robertson). RISP_Oakland 2 for 8; Tampa Bay 6 for 11.

Runners moved up_Robertson, Beckham. GIDP_R.Davis.

DP_Tampa Bay 1 (Robertson, Morrison).

Oakland IP H R ER BB SO NP ERA Triggs, L, 5-6 3 2-3 9 8 8 2 2 88 4.27 Neal 4 1-3 6 5 5 0 4 75 10.12 Tampa Bay IP H R ER BB SO NP ERA Cobb, W, 5-5 6 4 1 1 1 5 96 4.29 Garton 2 2 3 3 2 3 50 8.71 Farquhar 1 0 0 0 1 2 15 4.50

HBP_Cobb (Healy). WP_Triggs, Garton.

Umpires_Home, Jeff Nelson; First, Laz Diaz; Second, Doug Eddings; Third, Cory Blaser.

T_3:16. A_13,153 (31,042).