Pirates 7, Brewers 3

By The Associated Press

Pittsburgh AB R H BI BB SO Avg. Frazier lf 5 0 1 0 0 1 .280 Harrison 2b 3 1 0 0 0 0 .293 Polanco rf 5 1 2 0 0 1 .249 Freese 3b 4 1 1 1 1 1 .272 Diaz c 5 1 1 0 0 1 .302 McCutchen cf 3 2 3 3 1 0 .268 Osuna 1b 4 1 1 3 0 1 .252 Mercer ss 4 0 2 0 0 1 .282 Kuhl p 3 0 0 0 0 1 .000 E.Santana p 0 0 0 0 0 0 — Watson p 0 0 0 0 0 0 .000 Hudson p 0 0 0 0 0 0 — b-Bell ph 1 0 0 0 0 0 .230 Nicasio p 0 0 0 0 0 0 — Rivero p 0 0 0 0 0 0 — Totals 37 7 11 7 2 7

Milwaukee AB R H BI BB SO Avg. Sogard 2b 4 0 2 0 1 1 .356 Thames 1b 5 0 0 0 0 4 .254 D.Santana rf 5 0 1 0 0 2 .264 Shaw 3b 4 1 1 0 1 0 .295 Pina c 5 0 0 0 0 1 .295 Franklin lf 3 1 2 2 0 0 .192 Brinson cf 2 0 0 0 1 0 .125 Hader p 0 0 0 0 0 0 — a-Perez ph 1 0 0 0 0 0 .270 Torres p 0 0 0 0 0 0 — Arcia ss 3 1 2 0 1 0 .261 Davies p 0 0 0 0 0 0 .059 Broxton cf 2 0 1 1 0 1 .238 Totals 34 3 9 3 4 9

Pittsburgh 601 000 000—7 11 1 Milwaukee 011 001 000—3 9 1

a-popped out for Hader in the 7th. b-grounded out for Hudson in the 8th.

E_Osuna (2), Franklin (1). LOB_Pittsburgh 7, Milwaukee 11. 2B_Sogard (10), D.Santana (12), Shaw (18), Franklin (2), Broxton (11). 3B_Mercer (3). HR_Osuna (5), off Davies; McCutchen (14), off Davies; Franklin (2), off Kuhl. RBIs_Freese (24), McCutchen 3 (43), Osuna 3 (18), Franklin 2 (10), Broxton (28). SB_Harrison (7). S_Davies 2.

Runners left in scoring position_Pittsburgh 4 (Frazier, Harrison, Freese, Diaz); Milwaukee 8 (Thames 3, D.Santana, Shaw 2, Pina, Brinson). RISP_Pittsburgh 4 for 11; Milwaukee 2 for 13.

Runners moved up_Freese, Bell, Frazier, Thames, Pina, Sogard. GIDP_Osuna.

DP_Milwaukee 1 (Arcia, Sogard, Thames).

Pittsburgh IP H R ER BB SO NP ERA Kuhl, W, 2-6 5 7 2 2 2 6 98 5.46 E.Santana 1-3 1 1 0 1 0 15 3.86 Watson 2-3 1 0 0 0 1 10 4.55 Hudson 1 0 0 0 0 0 13 4.80 Nicasio 1 0 0 0 1 2 18 2.37 Rivero 1 0 0 0 0 0 7 0.70 Milwaukee IP H R ER BB SO NP ERA Davies, L, 7-4 5 10 7 7 1 4 94 5.40 Hader 2 0 0 0 1 2 27 0.00 Torres 2 1 0 0 0 1 27 4.70

Inherited runners-scored_Watson 1-0. HBP_Davies (Harrison), Kuhl (Franklin), Hader (Harrison).

Umpires_Home, Marvin Hudson; First, Jerry Layne; Second, Dan Bellino; Third, Mike Estabrook.

T_3:13. A_23,982 (41,900).