Pirates 12, Mets 7

By The Associated Press

Pittsburgh AB R H BI BB SO Avg. Frazier lf 5 2 1 0 1 1 .306 Harrison 2b 4 2 3 2 0 0 .303 Polanco rf 4 1 1 0 1 0 .273 Freese 3b 3 1 0 1 1 0 .243 Bell 1b 4 2 2 2 1 2 .228 McCutchen cf 3 2 1 1 1 1 .224 Mercer ss 5 1 2 0 0 1 .255 Diaz c 5 1 2 6 0 1 .235 Cole p 2 0 0 0 0 1 .095 a-Moroff ph 1 0 0 0 0 1 .100 LeBlanc p 0 0 0 0 0 0 .200 b-Gosselin ph 1 0 0 0 0 1 .133 Nicasio p 0 0 0 0 0 0 — Hudson p 0 0 0 0 0 0 — d-Osuna ph 1 0 1 0 0 0 .235 Rivero p 0 0 0 0 0 0 — Totals 38 12 13 12 5 9

New York AB R H BI BB SO Avg. Conforto lf 5 1 1 2 0 1 .305 Cabrera ss 5 0 0 0 0 1 .255 Bruce rf 5 1 1 0 0 3 .242 Walker 2b 3 2 1 1 1 0 .261 Duda 1b 3 2 2 3 1 1 .270 Flores 3b 3 0 1 0 0 1 .308 Sewald p 0 0 0 0 0 0 .000 Ramirez p 0 0 0 0 0 0 — c-Reyes ph-3b 1 0 0 0 0 0 .191 Granderson cf 3 0 1 0 1 1 .201 d’Arnaud c 3 0 2 0 1 0 .241 Harvey p 2 1 0 0 0 0 .042 Rivera 3b 2 0 0 0 0 1 .263 Smoker p 0 0 0 0 0 0 .000 Totals 35 7 9 6 4 9

Pittsburgh 100 307 010—12 13 0 New York 020 050 000— 7 9 0

a-struck out for Cole in the 6th. b-struck out for LeBlanc in the 7th. c-flied out for Ramirez in the 8th. d-singled for Hudson in the 9th.

LOB_Pittsburgh 7, New York 5. 2B_Harrison (10), Diaz (2). 3B_Walker (2). HR_Bell (10), off Harvey; Diaz (1), off Sewald; Harrison (7), off Ramirez; Duda (9), off Cole; Conforto (14), off Cole; Duda (10), off Cole. RBIs_Harrison 2 (18), Freese (17), Bell 2 (23), McCutchen (25), Diaz 6 (6), Conforto 2 (36), Walker (29), Duda 3 (21). SF_McCutchen.

Runners left in scoring position_Pittsburgh 4 (Frazier 2, McCutchen, Mercer); New York 1 (Rivera). RISP_Pittsburgh 4 for 12; New York 0 for 3.

GIDP_Freese, Harvey.

DP_Pittsburgh 1 (Diaz, Freese, Harrison); New York 1 (Duda, Cabrera).

Pittsburgh IP H R ER BB SO NP ERA Cole, W, 3-5 5 8 7 7 2 6 93 4.27 LeBlanc 1 1 0 0 0 1 17 2.48 Nicasio 1 0 0 0 0 1 12 1.44 Hudson 1 0 0 0 2 0 20 5.79 Rivero 1 0 0 0 0 1 14 0.63 New York IP H R ER BB SO NP ERA Harvey 5 5 6 6 4 5 102 5.43 Sewald, L, 0-1, BS, 1-1 1-3 5 5 5 1 1 32 4.35 Ramirez 2 2-3 1 1 1 0 2 30 7.27 Smoker 1 2 0 0 0 1 15 6.55

Harvey pitched to 2 batters in the 6th.

Inherited runners-scored_Sewald 1-1, Ramirez 3-1. HBP_Harvey (Harrison), Sewald (Freese). WP_Cole.

Umpires_Home, Lance Barrett; First, Stu Scheurwater; Second, Jim Reynolds; Third, Greg Gibson.

T_3:18. A_33,047 (41,922).