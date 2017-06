Mets 8, Giants 2

By The Associated Press

New York AB R H BI BB SO Avg. Granderson cf 3 2 2 1 3 1 .235 Cabrera ss 5 1 2 0 1 0 .263 Bruce rf 6 1 2 3 0 1 .270 Flores 3b 4 1 2 0 1 1 .299 Duda 1b 6 1 2 1 0 4 .251 T.Rivera 2b 5 0 2 0 0 0 .279 Conforto lf 2 0 0 0 0 1 .285 Nimmo lf 0 0 0 0 2 0 .200 R.Rivera c 5 2 2 3 0 1 .268 Montero p 3 0 0 0 0 1 .000 Edgin p 0 0 0 0 0 0 — a-Reyes ph 1 0 0 0 0 0 .191 Sewald p 0 0 0 0 0 0 .000 Blevins p 0 0 0 0 0 0 — Salas p 1 0 0 0 0 1 .500 Bradford p 0 0 0 0 0 0 — Totals 41 8 14 8 7 11

San Francisco AB R H BI BB SO Avg. Span cf 5 1 2 0 0 2 .278 Panik 2b 3 0 1 0 1 1 .276 Pence rf 3 0 2 0 1 0 .258 Posey c 3 0 0 2 0 0 .340 Belt 1b 4 0 1 0 0 3 .228 Crawford ss 4 0 1 0 0 1 .239 Jones 3b 2 0 0 0 0 1 .000 Kontos p 0 0 0 0 0 0 .000 Hernandez lf 2 0 1 0 0 0 .217 Slater lf 2 0 0 0 0 1 .324 Gearrin p 0 0 0 0 0 0 — b-Tomlinson ph 1 0 0 0 0 1 .250 Osich p 0 0 0 0 0 0 — Strickland p 0 0 0 0 0 0 — c-Hundley ph 1 0 0 0 0 1 .236 Moore p 1 0 0 0 0 1 .087 Gillaspie 3b 2 1 1 0 1 0 .137 Totals 33 2 9 2 3 12

New York 120 110 021—8 14 0 San Francisco 001 000 010—2 9 1

a-out on fielder’s choice for Edgin in the 7th. b-struck out for Gearrin in the 7th. c-struck out for Strickland in the 9th.

E_Jones (1). LOB_New York 15, San Francisco 8. 2B_Flores (12), Duda (15), Gillaspie (2). HR_R.Rivera (4), off Moore; R.Rivera (5), off Moore; Bruce (20), off Osich; Granderson (10), off Strickland. RBIs_Granderson (29), Bruce 3 (52), Duda (29), R.Rivera 3 (19), Posey 2 (30). CS_Pence (2). SF_Posey.

Runners left in scoring position_New York 9 (Granderson, Bruce, Duda 2, T.Rivera 2, R.Rivera, Montero 2); San Francisco 4 (Span, Belt 2, Slater). RISP_New York 1 for 16; San Francisco 2 for 9.

Runners moved up_Cabrera, Bruce, R.Rivera, Posey. GIDP_Cabrera.

DP_New York 1 (Duda, Cabrera); San Francisco 1 (Panik, Crawford, Belt).

New York IP H R ER BB SO NP ERA Montero, W, 1-4 5 2-3 5 1 1 2 7 104 5.62 Edgin 1-3 0 0 0 0 1 4 3.99 Sewald 1 0 0 0 0 1 16 4.91 Blevins 1-3 2 1 1 0 0 9 2.45 Salas 2-3 1 0 0 0 1 16 5.88 Bradford 1 1 0 0 1 2 22 0.00 San Francisco IP H R ER BB SO NP ERA Moore, L, 3-8 4 1-3 7 5 5 3 5 86 6.04 Kontos 1 2-3 2 0 0 1 1 29 2.97 Gearrin 1 1 0 0 1 1 19 2.16 Osich 1 3 2 2 1 2 32 4.98 Strickland 1 1 1 1 1 2 25 2.33

Inherited runners-scored_Edgin 1-0, Salas 2-1, Kontos 2-0. HBP_Moore (Conforto), Strickland (Flores). WP_Moore.

Umpires_Home, Tom Woodring; First, Jerry Layne; Second, Mike Estabrook; Third, Marvin Hudson.

T_3:44. A_41,137 (41,915).