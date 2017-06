Mariners 6, Twins 5

By The Associated Press

Minnesota AB R H BI BB SO Avg. Dozier 2b 3 1 1 1 1 0 .238 Mauer 1b 4 1 1 1 0 1 .289 Sano 3b 3 1 1 3 1 1 .306 Kepler rf 4 0 1 0 0 1 .267 Grossman dh 4 0 0 0 0 1 .261 Castro c 4 0 1 0 0 2 .220 Buxton cf 4 0 0 0 0 0 .196 Rosario lf 4 1 1 0 0 0 .257 Adrianza ss 2 1 1 0 0 1 .294 Totals 32 5 7 5 2 7

Seattle AB R H BI BB SO Avg. Heredia cf-lf 4 0 0 0 0 0 .279 Smith ss 2 0 0 1 1 0 .200 Cano 2b 4 0 0 0 0 0 .282 Valencia 1b 4 0 0 0 0 2 .277 Dyson cf 0 0 0 0 0 0 .227 Seager 3b 3 1 1 1 1 0 .259 Motter lf-1b 4 0 0 0 0 3 .217 Gamel rf 4 1 1 0 0 2 .319 Zunino c 3 3 2 3 1 0 .229 Ruiz dh 1 1 1 1 0 0 .204 a-Powell ph-dh 1 0 0 0 0 0 .192 Totals 30 6 5 6 3 7

Minnesota 001 040 000—5 7 0 Seattle 002 011 002—6 5 0

Two outs when winning run scored.

a-grounded out for Ruiz in the 7th.

LOB_Minnesota 3, Seattle 3. 2B_Adrianza (3). HR_Sano (15), off Gallardo; Zunino (3), off Mejia; Ruiz (1), off Mejia; Seager (7), off Duffey; Zunino (4), off Kintzler. RBIs_Dozier (24), Mauer (25), Sano 3 (46), Smith (1), Seager (33), Zunino 3 (17), Ruiz (7). SF_Smith. S_Adrianza.

RISP_Minnesota 3 for 4; Seattle 0 for 1.

Runners moved up_Heredia. GIDP_Castro.

DP_Seattle 1 (Cano, Smith, Valencia).

Minnesota IP H R ER BB SO NP ERA Mejia 5 2 3 3 3 5 95 4.18 Duffey, H, 5 2 1-3 1 1 1 0 2 26 3.30 Rogers, H, 14 2-3 0 0 0 0 0 8 3.26 Kintzler, L, 2-1, BS, 3-18 2-3 2 2 2 0 0 14 3.20 Seattle IP H R ER BB SO NP ERA Gallardo 7 6 5 5 2 6 97 6.26 Pazos 1 0 0 0 0 1 10 2.39 Diaz, W, 2-2 1 1 0 0 0 0 11 3.86

HBP_Mejia (Ruiz).

Umpires_Home, Dan Iassogna; First, Brian Gorman; Second, Nic Lentz; Third, Tripp Gibson.

T_2:43. A_15,732 (47,476).