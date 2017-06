Mariners 6, Tigers 2

By The Associated Press

Detroit AB R H BI BB SO Avg. Kinsler 2b 3 0 1 1 2 0 .246 Avila c 3 0 0 0 1 2 .319 Cabrera 1b 4 0 0 0 0 0 .272 Martinez dh 2 0 0 0 2 0 .294 Upton lf 4 0 1 0 0 0 .266 Castellanos 3b 4 0 1 0 0 0 .230 Presley rf 2 0 0 0 0 0 .261 a-Mahtook ph-rf 2 0 0 0 0 2 .241 Romine cf 3 1 0 0 1 1 .229 Iglesias ss 4 1 2 0 0 0 .270 Totals 31 2 5 1 6 5

Seattle AB R H BI BB SO Avg. Gamel rf 4 0 1 0 0 1 .344 Heredia lf 4 1 2 2 0 0 .278 Cano 2b 3 0 0 0 1 1 .286 Cruz dh 4 0 0 0 0 1 .288 Seager 3b 3 0 0 0 1 0 .260 Valencia 1b 3 0 1 0 1 1 .265 Dyson cf 4 2 3 0 0 1 .254 Zunino c 3 2 2 4 0 1 .257 Motter ss 4 1 1 0 0 2 .201 Totals 32 6 10 6 3 8

Detroit 001 010 000—2 5 0 Seattle 000 022 02x—6 10 1

a-struck out for Presley in the 6th.

E_Motter (4). LOB_Detroit 9, Seattle 6. 2B_Kinsler (11). HR_Heredia (5), off Sanchez; Zunino (8), off Wilson; Zunino (9), off Rodriguez. RBIs_Kinsler (15), Heredia 2 (12), Zunino 4 (30). SB_Motter (9).

Runners left in scoring position_Detroit 6 (Avila 2, Cabrera, Martinez, Romine 2); Seattle 3 (Zunino, Motter 2). RISP_Detroit 0 for 8; Seattle 1 for 4.

Runners moved up_Cabrera, Avila. LIDP_Cano. GIDP_Avila, Upton, Cruz.

DP_Detroit 2 (Kinsler, Cabrera), (Kinsler, Iglesias, Cabrera); Seattle 2 (Valencia, Motter, Gaviglio), (Motter, Cano, Valencia).

Detroit IP H R ER BB SO NP ERA Sanchez 5 5 2 2 3 5 89 7.96 Wilson, L, 1-4 1 2 2 2 0 2 20 3.52 Stumpf 1 1-3 1 0 0 0 0 18 5.06 Rodriguez 2-3 2 2 2 0 1 15 6.66 Seattle IP H R ER BB SO NP ERA Gaviglio 5 3 2 2 4 1 84 3.43 Cishek 1-3 1 0 0 1 0 19 4.82 Pazos, W, 2-1 1 1-3 0 0 0 0 2 14 2.01 Vincent, H, 8 1 1-3 1 0 0 0 1 17 1.86 Diaz 1 0 0 0 1 1 15 3.25

Inherited runners-scored_Pazos 3-0, Vincent 1-0. HBP_Sanchez (Zunino), Pazos (Avila).

Umpires_Home, Fieldin Culbreth; First, CB Bucknor; Second, Mark Carlson; Third, Manny Gonzalez.

T_3:16. A_21,517 (47,476).