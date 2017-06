Indians 6, Twins 2

By The Associated Press

Cleveland AB R H BI BB SO Avg. Lindor ss 5 1 2 1 0 0 .261 Robertson lf 3 0 0 0 2 0 .232 Ramirez 2b 5 0 2 0 0 2 .306 Encarnacion dh 4 0 0 0 1 1 .252 Santana 1b 4 1 3 0 1 0 .221 Jackson cf 3 2 2 1 2 0 .286 1-Zimmer pr-cf 0 0 0 0 0 0 .274 Gomes c 5 0 0 0 0 2 .230 Chisenhall rf 4 2 2 4 0 1 .288 Urshela 3b 4 0 0 0 0 0 .000 Totals 37 6 11 6 6 6

Minnesota AB R H BI BB SO Avg. Dozier 2b 4 1 1 1 0 1 .252 Mauer 1b 4 0 1 1 0 1 .275 Sano 3b 4 0 0 0 0 1 .291 Kepler rf 4 0 1 0 0 1 .250 Escobar dh 3 0 1 0 1 0 .295 Rosario lf 4 0 1 0 0 1 .268 Polanco ss 3 0 0 0 1 0 .247 Castro c 3 0 0 0 0 1 .230 Buxton cf 2 1 0 0 1 0 .204 Totals 31 2 5 2 3 6

Cleveland 000 203 010—6 11 2 Minnesota 001 001 000—2 5 0

1-ran for Jackson in the 9th.

E_Clevinger (2), Ramirez (5). LOB_Cleveland 10, Minnesota 5. 2B_Ramirez (19), Mauer (14), Escobar (5). HR_Jackson (3), off Mejia; Chisenhall (9), off Mejia; Chisenhall (10), off Duffey; Lindor (13), off Busenitz; Dozier (12), off Goody. RBIs_Lindor (28), Jackson (8), Chisenhall 4 (35), Dozier (31), Mauer (28). SB_Buxton (13).

Runners left in scoring position_Cleveland 4 (Jackson 2, Gomes 2); Minnesota 4 (Sano, Rosario, Polanco 2). RISP_Cleveland 2 for 6; Minnesota 1 for 7.

GIDP_Castro.

DP_Cleveland 1 (Ramirez, Lindor, Santana).

Cleveland IP H R ER BB SO NP ERA Clevinger 4 2 1 1 1 4 71 3.89 Goody, W, 1-0 1 2-3 1 1 1 1 0 28 1.32 Logan, H, 2 1 1 0 0 1 1 15 3.52 Allen, H, 1 1 1-3 0 0 0 0 0 15 2.08 Miller 1 1 0 0 0 1 10 1.56 Minnesota IP H R ER BB SO NP ERA Mejia, L, 1-3 4 2-3 5 2 2 3 3 85 5.53 Duffey 1 1-3 3 3 3 1 2 28 3.71 Busenitz 2 2 1 1 1 1 29 4.50 Rogers 1 1 0 0 1 0 20 2.70

Umpires_Home, Jerry Layne; First, Dan Bellino; Second, Mike Estabrook; Third, Tom Woodring.

T_2:58. A_21,371 (39,021).