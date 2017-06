Giants 9, Rockies 2

By The Associated Press

Colorado AB R H BI BB SO Avg. Blackmon cf 4 0 1 0 1 1 .320 LeMahieu 2b 4 0 1 0 0 0 .304 Arenado 3b 4 0 0 0 0 1 .292 Reynolds 1b 4 1 2 0 0 1 .299 Tapia rf 4 1 1 0 0 2 .271 Desmond lf 4 0 1 0 0 1 .275 Story ss 4 0 1 1 0 1 .223 Wolters c 4 0 2 1 0 0 .297 Marquez p 1 0 0 0 0 1 .118 a-Freeland ph 1 0 0 0 0 1 .259 Senzatela p 0 0 0 0 0 0 .154 b-Valaika ph 1 0 0 0 0 1 .229 Qualls p 0 0 0 0 0 0 — Dunn p 0 0 0 0 0 0 — Diaz p 0 0 0 0 0 0 — d-Amarista ph 1 0 0 0 0 0 .295 Totals 36 2 9 2 1 10

San Francisco AB R H BI BB SO Avg. Span cf 4 2 2 1 1 0 .282 Panik 2b 4 2 2 2 0 0 .279 Pence rf 5 2 3 0 0 1 .266 Posey c 4 0 3 3 0 1 .347 Belt 1b 3 0 1 1 2 2 .229 Crawford ss 4 0 1 1 0 1 .239 Jones 3b 4 0 0 0 0 0 .000 Hernandez lf 4 2 1 0 0 0 .218 Samardzija p 2 0 0 0 0 2 .091 Strickland p 0 0 0 0 0 0 — Dyson p 0 0 0 0 0 0 — c-Tomlinson ph 1 1 1 1 0 0 .262 Crick p 0 0 0 0 0 0 — Totals 35 9 14 9 3 7

Colorado 000 000 200—2 9 1 San Francisco 102 200 13x—9 14 0

a-struck out for Marquez in the 5th. b-struck out for Senzatela in the 7th. c-doubled for Dyson in the 8th. d-out on fielder’s choice for Diaz in the 9th.

E_Desmond (2). LOB_Colorado 8, San Francisco 9. 2B_Posey (15), Tomlinson (1). 3B_Span (4), Belt (3). RBIs_Story (29), Wolters (13), Span (15), Panik 2 (25), Posey 3 (33), Belt (34), Crawford (36), Tomlinson (3). SB_Tomlinson (4). CS_Span (3). SF_Panik, Posey. S_Samardzija.

Runners left in scoring position_Colorado 4 (Blackmon, LeMahieu 2, Arenado); San Francisco 4 (Crawford 2, Jones 2). RISP_Colorado 2 for 7; San Francisco 7 for 15.

Runners moved up_Desmond, Pence.

Colorado IP H R ER BB SO NP ERA Marquez, L, 5-4 4 7 5 5 2 2 86 4.38 Senzatela 2 0 0 0 1 2 27 4.68 Qualls 1-3 2 1 1 0 0 10 5.06 Dunn 2-3 1 0 0 0 1 16 5.68 Diaz 1 4 3 2 0 2 31 18.00 San Francisco IP H R ER BB SO NP ERA Samardzija, W, 3-9 6 1-3 6 2 2 0 5 112 4.63 Strickland, H, 7 2-3 1 0 0 1 1 16 2.28 Dyson 1 1 0 0 0 3 17 9.67 Crick 1 1 0 0 0 1 17 4.15

Inherited runners-scored_Dunn 2-1, Strickland 2-1. HBP_Marquez (Crawford). WP_Strickland. PB_Wolters (5).

Umpires_Home, Doug Eddings; First, Bill Welke; Second, Stu Scheurwater; Third, Cory Blaser.

T_3:22. A_41,388 (41,915).