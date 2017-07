Giants 13, Pirates 5

By The Associated Press

San Francisco AB R H BI BB SO Avg. Span cf 5 4 4 1 1 0 .298 Panik 2b 5 2 3 1 1 0 .279 Pence rf 4 1 3 5 1 1 .269 Slania p 0 0 0 0 0 0 — Posey c 5 1 1 2 0 1 .341 Osich p 0 0 0 0 0 0 — c-Hernandez ph-rf 0 0 0 0 0 0 .225 Belt 1b 4 1 2 4 1 1 .232 Crawford ss 6 0 0 0 0 2 .232 Hwang 3b 3 0 0 0 1 1 .143 Gearrin p 0 0 0 0 0 0 .000 Hundley c 1 0 1 0 0 0 .250 Slater lf 5 2 2 0 0 1 .338 Cueto p 2 1 1 0 0 0 .065 a-Jones ph-3b 3 1 1 0 0 0 .053 Totals 43 13 18 13 5 7

Pittsburgh AB R H BI BB SO Avg. Frazier 2b 4 1 1 0 1 0 .277 Harrison 3b 4 1 1 0 0 1 .295 LeBlanc p 0 0 0 0 0 0 .200 b-Freese ph 0 0 0 0 1 0 .249 Santana p 0 0 0 0 0 0 — Hudson p 0 0 0 0 0 0 — McCutchen cf 2 0 2 0 1 0 .283 1-Osuna pr-rf 1 1 0 0 0 0 .254 Bell 1b 5 2 1 1 0 1 .231 Jaso lf 5 0 2 2 0 0 .252 Polanco rf-cf 4 0 0 1 0 0 .237 Mercer ss 2 0 1 1 2 1 .267 Stewart c 3 0 2 0 0 0 .203 Marinez p 0 0 0 0 0 0 .000 Moroff 3b 1 0 0 0 0 1 .097 Cole p 1 0 0 0 0 1 .111 Bastardo p 0 0 0 0 0 0 — Diaz c 2 0 0 0 0 1 .286 Totals 34 5 10 5 5 6

San Francisco 101 305 111—13 18 0 Pittsburgh 300 000 200— 5 10 1

a-flied out for Cueto in the 6th. b-walked for LeBlanc in the 8th. c-hit by pitch for Osich in the 9th.

1-ran for McCutchen in the 7th.

E_Bell (5). LOB_San Francisco 11, Pittsburgh 10. 2B_Posey (16), Belt (14), Bell (13), Jaso 2 (15). HR_Span (5), off Cole; Belt (15), off LeBlanc. RBIs_Span (18), Panik (26), Pence 5 (30), Posey 2 (35), Belt 4 (39), Bell (37), Jaso 2 (22), Polanco (20), Mercer (29). SB_Span (4). SF_Belt, Polanco. S_Cole.

Runners left in scoring position_San Francisco 5 (Posey, Belt, Crawford, Slater 2); Pittsburgh 4 (Harrison, Mercer, Stewart 2). RISP_San Francisco 7 for 17; Pittsburgh 2 for 12.

Runners moved up_Hwang, Jaso. GIDP_Posey, Harrison.

DP_San Francisco 1 (Crawford, Panik, Belt); Pittsburgh 1 (Moroff, Bell).

San Francisco IP H R ER BB SO NP ERA Cueto, W, 6-7 5 7 3 3 4 3 114 4.26 Gearrin 1 1 1 1 0 2 20 2.17 Osich 2 2 1 1 1 1 26 4.88 Slania 1 0 0 0 0 0 16 0.00 Pittsburgh IP H R ER BB SO NP ERA Cole, L, 6-7 5 1-3 10 7 7 2 7 101 4.51 Bastardo 0 0 1 1 1 0 6 17.55 Marinez 1 5 3 3 1 0 33 4.23 LeBlanc 1 2-3 2 1 1 0 0 21 4.47 Santana 1-3 1 1 1 1 0 22 3.86 Hudson 2-3 0 0 0 0 0 6 4.81

Bastardo pitched to 1 batter in the 6th.

Gearrin pitched to 1 batter in the 7th.

Inherited runners-scored_Osich 1-1, Bastardo 2-0, Marinez 3-3, LeBlanc 2-0, Hudson 3-1. HBP_Cueto (McCutchen), Marinez (Pence), Santana (Hernandez). WP_Cole.

Umpires_Home, Brian Gorman; First, Dan Bellino; Second, Nic Lentz; Third, Dan Lassogna.

T_4:01. A_26,407 (38,362).