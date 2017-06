Dodgers 8, Reds 7

By The Associated Press

Los Angeles AB R H BI BB SO Avg. Pederson cf 5 1 1 1 0 2 .211 Seager ss 4 1 0 0 1 2 .281 J.Turner 3b 4 1 2 3 1 0 .385 Bellinger 1b 5 1 1 0 0 2 .261 Puig rf 5 0 0 0 0 1 .241 Forsythe 2b 5 1 2 2 0 1 .200 Barnes c 3 1 1 0 1 0 .278 Hernandez lf 2 1 2 0 2 0 .237 Maeda p 2 1 1 2 0 0 .143 b-Gutierrez ph 1 0 0 0 0 0 .229 Dayton p 0 0 0 0 0 0 — c-Utley ph 1 0 0 0 0 0 .232 Fields p 0 0 0 0 0 0 — Avilan p 0 0 0 0 0 0 .000 Baez p 0 0 0 0 0 0 .000 Jansen p 0 0 0 0 0 0 .333 Totals 37 8 10 8 5 8

Cincinnati AB R H BI BB SO Avg. Hamilton cf 5 2 3 1 0 0 .248 Gennett 2b 4 1 1 3 1 2 .287 Iglesias p 0 0 0 0 0 0 1.000 Votto 1b 4 0 0 0 1 0 .304 Duvall lf 4 1 2 1 1 1 .275 Schebler rf 4 0 0 1 0 3 .249 Suarez 3b 4 1 1 1 1 1 .278 Alcantara ss-2b 4 1 1 0 0 1 .229 Barnhart c 3 1 0 0 1 0 .264 Arroyo p 1 0 0 0 0 0 .154 Wood p 0 0 0 0 0 0 .000 a-S.Turner ph 1 0 0 0 0 1 .143 Peralta p 0 0 0 0 0 0 — Storen p 0 0 0 0 0 0 .000 d-Kivlehan ph 1 0 1 0 0 0 .243 Lorenzen p 0 0 0 0 0 0 .143 e-Mesoraco ph 1 0 0 0 0 0 .235 Peraza ss 0 0 0 0 0 0 .258 Totals 36 7 9 7 5 9

Los Angeles 032 003 000—8 10 0 Cincinnati 000 101 320—7 9 0

a-struck out for Wood in the 5th. b-grounded out for Maeda in the 6th. c-popped out for Dayton in the 7th. d-singled for Storen in the 7th. e-grounded out for Lorenzen in the 8th.

LOB_Los Angeles 7, Cincinnati 8. 2B_Bellinger (10), Hernandez 2 (17), Maeda (1), Hamilton (7), Alcantara (3). HR_Forsythe (2), off Arroyo; J.Turner (3), off Peralta; Duvall (16), off Dayton; Gennett (8), off Fields; Suarez (11), off Baez. RBIs_Pederson (15), J.Turner 3 (22), Forsythe 2 (8), Maeda 2 (4), Hamilton (18), Gennett 3 (35), Duvall (48), Schebler (36), Suarez (38). SB_Hamilton (29).

Runners left in scoring position_Los Angeles 3 (Seager, Barnes, Utley); Cincinnati 4 (Gennett, Votto, Alcantara 2). RISP_Los Angeles 4 for 10; Cincinnati 3 for 10.

Runners moved up_Gutierrez.

Los Angeles IP H R ER BB SO NP ERA Maeda 5 3 1 1 1 5 78 4.70 Dayton 1 1 1 1 1 2 23 4.00 Fields 2-3 2 3 3 2 0 21 3.00 Avilan 1-3 0 0 0 0 0 4 3.50 Baez 1 3 2 2 1 0 26 1.47 Jansen 1 0 0 0 0 2 11 0.91 Cincinnati IP H R ER BB SO NP ERA Arroyo 3 7 5 5 0 3 51 7.35 Wood 2 1 0 0 2 3 37 3.63 Peralta 1 2 3 3 1 0 28 3.19 Storen 1 0 0 0 2 1 21 2.45 Lorenzen 1 0 0 0 0 1 9 2.97 Iglesias 1 0 0 0 0 0 9 1.64

Inherited runners-scored_Avilan 1-0. HBP_Maeda (Schebler). PB_Barnes (1).

Umpires_Home, Jim Reynolds; First, Jim Wolf; Second, Lance Barrett; Third, Stu Scheurwater.

T_3:20. A_27,316 (42,319).