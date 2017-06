Dodgers 10, Reds 2

By The Associated Press

Los Angeles AB R H BI BB SO Avg. Utley 2b 5 0 1 0 0 2 .233 Seager ss 2 2 2 1 3 0 .286 Taylor lf 5 1 1 2 0 2 .299 Bellinger 1b 5 2 3 3 0 0 .262 Pederson cf 4 1 1 1 1 1 .211 Grandal c 5 0 1 0 0 2 .257 Forsythe 3b 5 0 1 0 0 0 .191 Puig rf 4 2 2 3 0 1 .247 Ryu p 1 2 0 0 1 0 .188 a-Hernandez ph 1 0 0 0 0 1 .226 Avilan p 0 0 0 0 0 0 .000 Baez p 0 0 0 0 0 0 .000 b-Gutierrez ph 1 0 0 0 0 0 .234 Ravin p 1 0 0 0 0 0 .000 Totals 39 10 12 10 5 9

Cincinnati AB R H BI BB SO Avg. Hamilton cf 5 1 2 0 0 2 .241 Cozart ss 5 1 2 0 0 1 .320 Votto 1b 5 0 3 0 0 1 .309 Duvall lf 4 0 1 0 0 1 .271 Suarez 3b 3 0 0 1 1 1 .278 Buchanan p 0 0 0 0 0 0 .500 Schebler rf 3 0 1 0 0 0 .253 Cingrani p 0 0 0 0 0 0 — Gennett 3b 1 0 0 0 0 0 .288 Peraza 2b 4 0 1 0 0 2 .258 Mesoraco c 3 0 1 0 1 2 .238 Wojciechowski p 1 0 0 0 0 0 .000 Brice p 1 0 0 0 0 0 .000 Kivlehan rf 2 0 0 0 0 1 .233 Totals 37 2 11 1 2 11

Los Angeles 105 101 011—10 12 1 Cincinnati 101 000 000— 2 11 2

a-struck out for Ryu in the 6th. b-grounded out for Baez in the 8th.

E_Taylor (8), Cozart (7), Suarez (5). LOB_Los Angeles 8, Cincinnati 10. 2B_Seager (18), Taylor (13), Bellinger (9), Cozart (16), Votto 2 (16). 3B_Hamilton (5), Peraza (4), Mesoraco (1). HR_Bellinger (19), off Wojciechowski; Pederson (4), off Wojciechowski; Puig (11), off Brice; Puig (12), off Buchanan. RBIs_Seager (32), Taylor 2 (31), Bellinger 3 (43), Pederson (14), Puig 3 (37), Suarez (37). SF_Puig.

Runners left in scoring position_Los Angeles 4 (Bellinger 2, Pederson, Ravin); Cincinnati 6 (Hamilton, Cozart, Suarez 2, Schebler, Kivlehan). RISP_Los Angeles 5 for 12; Cincinnati 1 for 17.

Runners moved up_Utley, Suarez. GIDP_Bellinger, Peraza.

DP_Los Angeles 1 (Ryu, Grandal, Bellinger); Cincinnati 1 (Cozart, Votto).

Los Angeles IP H R ER BB SO NP ERA Ryu, W, 3-6 5 8 2 2 2 7 105 4.35 Avilan 1 1 0 0 0 2 21 3.57 Baez 1 1 0 0 0 0 16 0.91 Ravin 2 1 0 0 0 2 30 0.00 Cincinnati IP H R ER BB SO NP ERA Wojciechowski, L, 1-1 2 1-3 5 6 5 1 5 56 6.75 Brice 3 1-3 4 2 2 2 3 54 3.47 Cingrani 1 1-3 0 0 0 0 1 21 2.89 Buchanan 2 3 2 2 2 0 37 8.16

Inherited runners-scored_Cingrani 1-0. WP_Ryu, Cingrani.

Umpires_Home, Stu Scheurwater; First, Jim Reynolds; Second, Jim Wolf; Third, Lance Barrett.

T_3:28. A_42,431 (42,319).