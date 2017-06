Dodgers 10, Brewers 8

By The Associated Press

Los Angeles AB R H BI BB SO Avg. Utley 2b 5 1 1 0 0 0 .236 Seager ss 2 2 0 0 3 0 .275 Grandal c 5 1 0 0 0 1 .274 Gonzalez 1b 4 0 1 1 0 0 .262 Fields p 0 0 0 0 0 0 — Morrow p 0 0 0 0 0 0 — d-Barnes ph 1 1 1 0 0 0 .283 Jansen p 0 0 0 0 0 0 .333 Bellinger lf-1b 4 1 1 1 1 2 .252 Taylor cf 4 3 3 4 1 1 .328 Hernandez 3b 4 1 1 0 1 0 .246 Puig rf 4 0 2 2 1 0 .242 Hill p 2 0 0 0 0 0 .000 Stripling p 0 0 0 0 0 0 .000 b-Gutierrez ph 1 0 0 0 0 0 .250 Hatcher p 0 0 0 0 0 0 — Eibner lf 2 0 0 0 0 1 .200 Totals 38 10 10 8 7 5

Milwaukee AB R H BI BB SO Avg. Broxton cf 4 1 1 0 1 0 .246 Santana rf 4 2 1 0 1 2 .270 Aguilar 1b 4 2 1 2 1 2 .272 Shaw 3b 4 1 3 4 1 1 .296 Perez lf 5 1 1 1 0 2 .267 Bandy c 4 0 0 0 1 1 .250 Villar 2b 3 0 0 0 1 1 .210 Arcia ss 3 0 1 0 0 1 .250 Peralta p 0 0 0 0 0 0 .250 c-Thames ph 1 0 0 0 0 1 .272 Torres p 0 0 0 0 0 0 — Garza p 1 0 0 0 0 1 .077 a-Franklin ph 1 0 0 0 0 1 .194 Drake p 0 0 0 0 0 0 — Hughes p 0 0 0 0 0 0 — Sogard ss 1 1 0 0 1 1 .390 Totals 35 8 8 7 7 14

Los Angeles 101 002 015—10 10 1 Milwaukee 201 000 500— 8 8 2

a-struck out for Garza in the 4th. b-grounded out for Stripling in the 6th. c-struck out for Peralta in the 8th. d-singled for Morrow in the 9th.

E_Hernandez (5), Aguilar (3), Garza (1). LOB_Los Angeles 8, Milwaukee 7. 2B_Gonzalez (11), Taylor (8), Santana (9). HR_Taylor (7), off Torres; Aguilar (5), off Hill; Shaw (10), off Fields; Perez (6), off Fields. RBIs_Gonzalez (21), Bellinger (31), Taylor 4 (23), Puig 2 (31), Aguilar 2 (18), Shaw 4 (40), Perez (24). SB_Bellinger 2 (4), Taylor 2 (3), Hernandez (3), Puig 2 (8), Shaw (5), Villar (14).

Runners left in scoring position_Los Angeles 7 (Utley 3, Gonzalez, Bellinger, Eibner 2); Milwaukee 3 (Broxton, Bandy, Garza). RISP_Los Angeles 3 for 13; Milwaukee 1 for 8.

Runners moved up_Gutierrez, Arcia.

DP_Los Angeles 1 (Grandal, Seager).

Los Angeles IP H R ER BB SO NP ERA Hill 4 3 3 2 4 5 97 4.15 Stripling 1 1 0 0 0 3 16 2.59 Hatcher, H, 2 1 1-3 0 3 3 3 2 32 4.30 Fields 2-3 2 2 2 0 0 19 1.57 Morrow, W, 2-0 1 1 0 0 0 3 18 0.00 Jansen, S, 9-9 1 1 0 0 0 1 15 1.17 Milwaukee IP H R ER BB SO NP ERA Garza 4 3 2 1 4 2 64 3.83 Drake 1 1-3 0 0 0 0 1 21 5.25 Hughes 2-3 3 2 2 0 0 13 4.79 Peralta 2 1 1 1 1 1 39 5.77 Torres, L, 2-4 1 3 5 4 2 1 32 4.20

Inherited runners-scored_Fields 3-3. WP_Hill, Hughes, Peralta.

Umpires_Home, D.J. Reyburn; First, Sam Holbrook; Second, Jim Wolf; Third, Ben May.

T_4:07. A_34,354 (41,900).