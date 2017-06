Diamondbacks 15, Padres 3

By The Associated Press

San Diego AB R H BI BB SO Avg. Pirela 2b-1b 4 0 2 0 1 2 .455 Solarte 3b 4 1 1 0 0 1 .249 Schimpf 3b 1 0 0 0 0 0 .158 Myers 1b 3 2 2 0 1 1 .261 Spangenberg 2b 1 0 0 0 0 0 .240 Renfroe rf 4 0 2 1 0 0 .236 Hedges c 4 0 1 2 0 2 .211 Maurer p 0 0 0 0 0 0 — Aybar p 0 0 0 0 0 0 .199 Cordero cf 4 0 1 0 0 3 .324 Szczur lf 3 0 0 0 1 0 .190 d’Arnaud ss 4 0 0 0 0 1 .244 Richard p 2 0 0 0 0 2 .174 a-Cordoba ph 1 0 0 0 0 0 .281 Quackenbush p 0 0 0 0 0 0 — Yates p 0 0 0 0 0 0 — Torrens c 1 0 0 0 0 0 .156 Totals 36 3 9 3 3 12

Arizona AB R H BI BB SO Avg. Blanco cf-rf 3 3 1 0 2 1 .269 Iannetta c 5 3 3 7 0 0 .239 Goldschmidt 1b 3 1 2 1 1 1 .310 Hazelbaker lf 1 1 1 1 0 0 .300 Owings rf 5 1 2 2 0 2 .299 McFarland p 0 0 0 0 0 0 .000 Descalso lf-1b 4 1 2 2 1 2 .228 Drury 2b 4 1 0 0 0 1 .280 Lamb 3b 4 1 0 0 1 1 .281 Ahmed ss 4 1 2 0 0 0 .277 Corbin p 2 0 0 0 0 1 .080 Hoover p 0 0 0 0 0 0 — b-Peralta ph 1 1 1 2 0 0 .303 Bracho p 0 0 0 0 0 0 — c-Fuentes ph-cf 1 1 1 0 0 0 .212 Totals 37 15 15 15 5 9

San Diego 201 000 000— 3 9 1 Arizona 200 026 14x—15 15 2

a-grounded out for Richard in the 6th. b-singled for Hoover in the 6th. c-singled for Bracho in the 8th.

E_d’Arnaud (2), Ahmed 2 (4). LOB_San Diego 9, Arizona 4. 2B_Pirela (2), Renfroe (13), Iannetta 2 (5), Goldschmidt (15), Owings 2 (14), Hazelbaker (2). HR_Iannetta (8), off Richard; Descalso (5), off Yates. RBIs_Renfroe (30), Hedges 2 (30), Iannetta 7 (20), Goldschmidt (46), Owings 2 (36), Descalso 2 (19), Peralta 2 (14), Hazelbaker (6). SB_d’Arnaud (4). CS_Ahmed (3).

Runners left in scoring position_San Diego 5 (Pirela, Solarte, Szczur 2, Spangenberg); Arizona 1 (Owings). RISP_San Diego 2 for 10; Arizona 8 for 12.

Runners moved up_Schimpf, Drury. GIDP_Lamb.

DP_San Diego 1 (Spangenberg, d’Arnaud, Pirela).

San Diego IP H R ER BB SO NP ERA Richard, L, 4-7 5 6 4 4 1 5 77 4.54 Quackenbush 1 4 6 6 2 3 35 6.75 Yates 1 1 1 1 0 1 19 2.79 Maurer 0 4 4 4 1 0 24 6.75 Aybar 1 0 0 0 1 0 10 0.00 Arizona IP H R ER BB SO NP ERA Corbin, W, 5-6 5 2-3 8 3 3 3 8 97 5.38 Hoover, H, 8 1-3 0 0 0 0 1 6 4.22 Bracho 2 1 0 0 0 2 20 10.38 McFarland 1 0 0 0 0 1 9 0.52

Maurer pitched to 5 batters in the 8th.

Inherited runners-scored_Aybar 1-0, Hoover 1-0. HBP_Quackenbush (Drury).

Umpires_Home, Tim Timmons; First, James Hoye; Second, Jeff Kellogg; Third, Clint Fagan.

T_2:59. A_21,340 (48,633).