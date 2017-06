Cubs 9, Pirates 5

By The Associated Press

Chicago AB R H BI BB SO Avg. Rizzo 1b 4 0 1 2 1 2 .252 Happ 2b-cf 5 1 2 0 0 0 .219 Schwarber lf 5 1 0 0 0 0 .174 Davis p 0 0 0 0 0 0 — Russell ss 5 1 1 2 0 2 .214 Heyward rf 4 2 1 0 1 0 .260 Contreras c 3 1 2 3 1 0 .246 La Stella 3b-2b 4 1 2 0 0 1 .333 Butler p 2 0 1 0 0 1 .100 Strop p 0 0 0 0 0 0 — b-Bryant ph-3b 1 1 0 0 1 1 .267 Almora cf 3 0 0 0 0 1 .286 Grimm p 0 0 0 0 0 0 .000 Uehara p 0 0 0 0 0 0 — d-Jay ph-lf 1 1 1 1 0 0 .307 Totals 37 9 11 8 4 8

Pittsburgh AB R H BI BB SO Avg. Frazier lf 4 1 1 0 1 1 .287 Harrison 2b 5 0 1 0 0 1 .302 Polanco rf 5 0 0 0 0 2 .238 Freese 3b 3 1 0 0 1 1 .272 Bell 1b 4 2 2 3 0 0 .238 McCutchen cf 3 1 2 1 1 0 .260 Cervelli c 3 0 1 1 1 0 .255 Mercer ss 4 0 1 0 0 0 .278 Williams p 1 0 0 0 0 0 .000 a-Jaso ph 1 0 0 0 0 0 .244 LeBlanc p 0 0 0 0 0 0 .200 Hudson p 0 0 0 0 0 0 — c-Diaz ph 1 0 0 0 0 0 .318 Rivero p 0 0 0 0 0 0 — Nicasio p 0 0 0 0 0 0 — Watson p 0 0 0 0 0 0 .000 Marinez p 0 0 0 0 0 0 .000 e-Osuna ph 1 0 0 0 0 0 .255 Totals 35 5 8 5 4 5

Chicago 300 000 006—9 11 2 Pittsburgh 000 013 001—5 8 0

a-flied out for Williams in the 5th. b-struck out for Strop in the 7th. c-flied out for Hudson in the 7th. d-singled for Uehara in the 9th. e-out on fielder’s choice for Marinez in the 9th.

E_Russell (7), Contreras (10). LOB_Chicago 5, Pittsburgh 7. 2B_Happ (6), Russell (10), Heyward (6), Contreras 2 (12), La Stella (3), McCutchen (12). 3B_Bell (2). HR_Bell (12), off Butler. RBIs_Rizzo 2 (43), Russell 2 (25), Contreras 3 (28), Jay (11), Bell 3 (30), McCutchen (36), Cervelli (21).

Runners left in scoring position_Chicago 4 (Happ, Russell, Heyward, Almora); Pittsburgh 3 (Polanco 2, Freese). RISP_Chicago 7 for 19; Pittsburgh 3 for 8.

Runners moved up_La Stella, Schwarber, Polanco.

Chicago IP H R ER BB SO NP ERA Butler 5 2-3 4 4 4 3 0 94 4.41 Strop 1-3 1 0 0 0 0 8 3.91 Grimm 1 0 0 0 0 1 12 4.84 Uehara, W, 2-3 1 0 0 0 0 2 17 2.70 Davis 1 3 1 1 1 2 31 1.54 Pittsburgh IP H R ER BB SO NP ERA Williams 5 4 3 3 2 3 76 5.16 LeBlanc 1 0 0 0 0 1 12 3.92 Hudson, H, 11 1 0 0 0 1 2 19 5.02 Rivero, H, 14 1 1 0 0 0 2 20 0.76 Nicasio, L, 1-3, BS, 3-3 0 3 4 4 1 0 6 2.45 Watson 2-3 3 2 2 0 0 10 4.50 Marinez 1-3 0 0 0 0 0 3 4.18

Nicasio pitched to 4 batters in the 9th.

Inherited runners-scored_Strop 1-1, Watson 3-3, Marinez 1-0. WP_Williams.

Umpires_Home, Will Little; First, Clint Fagan; Second, Tim Timmons; Third, Jeff Kellogg.

T_3:31. A_25,420 (38,362).