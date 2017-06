Cubs 4, Padres 0

By The Associated Press

San Diego AB R H BI BB SO Avg. Pirela lf 4 0 1 0 0 1 .346 Cordero cf 4 0 0 0 0 2 .274 Myers 1b 1 0 0 0 3 0 .260 Solarte 2b 0 0 0 0 0 0 .268 d’Arnaud 2b 4 0 0 0 0 1 .212 Renfroe rf 4 0 1 0 0 0 .225 Spangenberg 3b 4 0 0 0 0 2 .261 Cordoba ss 3 0 0 0 1 1 .250 Torrens c 4 0 2 0 0 1 .200 Chacin p 2 0 1 0 0 0 .320 b-Szczur ph 1 0 0 0 0 1 .182 Buchter p 0 0 0 0 0 0 — Torres p 0 0 0 0 0 0 1.000 Valdez p 0 0 0 0 0 0 — Totals 31 0 5 0 4 9

Chicago AB R H BI BB SO Avg. Rizzo 1b-2b-1b 3 1 1 1 1 0 .268 Bryant 3b 3 1 1 0 0 1 .260 Contreras lf-c 4 0 1 0 0 1 .254 Happ cf-rf 3 1 1 1 1 2 .218 Russell ss 4 0 2 1 0 1 .224 Montero c 3 0 1 0 1 0 .284 Grimm p 0 0 0 0 0 0 .000 Baez 2b-1b-2b 4 1 1 0 0 1 .249 Montgomery p 2 0 0 0 0 0 .000 a-La Stella ph 1 0 0 0 0 0 .273 Edwards p 0 0 0 0 0 0 .000 Strop p 0 0 0 0 0 0 — c-Almora ph-cf 1 0 1 1 0 0 .286 Jay rf-lf 1 0 0 0 1 1 .320 Totals 29 4 9 4 4 7

San Diego 000 000 000—0 5 1 Chicago 100 100 02x—4 9 0

a-grounded out for Montgomery in the 6th. b-struck out for Chacin in the 7th. c-doubled, out at 3rd for Strop in the 8th.

E_Cordero (2). LOB_San Diego 8, Chicago 7. 2B_Pirela (5), Almora (8). HR_Rizzo (17), off Chacin; Happ (9), off Torres. RBIs_Rizzo (47), Happ (17), Russell (27), Almora (13). SB_Bryant (6).

Runners left in scoring position_San Diego 3 (Renfroe, Spangenberg, Szczur); Chicago 3 (Bryant, La Stella 2). RISP_San Diego 0 for 6; Chicago 3 for 9.

GIDP_Pirela, Contreras, Montero, Baez.

DP_San Diego 3 (Chacin, d’Arnaud, Myers), (Chacin, Cordoba, Myers), (Spangenberg, d’Arnaud, Myers); Chicago 1 (Bryant, Baez, Rizzo).

San Diego IP H R ER BB SO NP ERA Chacin, L, 6-6 6 5 2 2 3 6 88 4.95 Buchter 1 1 0 0 1 0 18 3.46 Torres 2-3 2 2 2 0 1 11 4.73 Valdez 1-3 1 0 0 0 0 4 7.36 Chicago IP H R ER BB SO NP ERA Montgomery, W, 1-3 6 3 0 0 2 4 75 2.26 Edwards, H, 8 1 1 0 0 1 2 23 1.84 Strop, H, 8 1 1 0 0 1 2 16 3.60 Grimm 1 0 0 0 0 1 17 4.81

Inherited runners-scored_Valdez 1-1. HBP_Chacin 2 (Bryant,Jay). WP_Chacin.

Umpires_Home, John Tumpane; First, Cory Blaser; Second, Laz Diaz; Third, Jeff Nelson.

T_2:38. A_41,607 (41,072).