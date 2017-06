Braves 6, Reds 5

By The Associated Press

Atlanta AB R H BI BB SO Avg. Inciarte cf 6 0 0 0 0 0 .284 Phillips 2b 4 1 2 0 1 1 .290 Johnson p 0 0 0 0 0 0 — Markakis rf 4 1 0 0 2 0 .000 Kemp lf 6 1 1 0 0 1 .346 Adams 1b 6 2 3 5 0 0 .000 Garcia 3b 6 1 4 0 0 0 .000 Suzuki c 4 0 0 0 0 0 .247 Swanson ss 4 0 1 1 1 2 .000 Dickey p 3 0 1 0 0 0 .174 Motte p 0 0 0 0 0 0 .000 Krol p 0 0 0 0 0 0 .000 b-Santana ph 1 0 0 0 0 0 .150 Vizcaino p 0 0 0 0 0 0 .000 Ramirez p 0 0 0 0 0 0 .000 O’Flaherty p 0 0 0 0 0 0 .000 d-Camargo ph-2b 1 0 0 0 0 0 .167 Totals 45 6 12 6 4 4

Cincinnati AB R H BI BB SO Avg. Hamilton cf 3 0 1 0 0 1 .251 Alcantara cf 4 1 1 1 0 3 .255 Cozart ss 5 0 0 1 2 0 .335 Votto 1b 5 0 2 2 1 1 .281 Duvall lf 3 0 1 0 3 1 .000 Suarez 3b 5 0 1 0 1 0 .285 Schebler rf 2 0 0 0 0 0 .000 Gennett rf 4 0 0 0 0 2 .282 Peraza 2b 5 2 1 1 0 1 .000 Mesoraco c 4 1 2 0 2 0 .262 Feldman p 2 0 0 0 0 1 .000 Brice p 0 0 0 0 0 0 .000 a-Kivlehan ph 0 1 0 0 1 0 .000 Lorenzen p 1 0 0 0 0 1 .000 Iglesias p 0 0 0 0 0 0 1.000 Storen p 0 0 0 0 0 0 .000 c-Arroyo ph 0 0 0 0 0 0 .000 Peralta p 0 0 0 0 0 0 — Wood p 0 0 0 0 0 0 .000 e-Barnhart ph 1 0 0 0 0 0 .269 Totals 44 5 9 5 10 11

Atlanta 000 050 000 001—6 12 0 Cincinnati 000 104 000 000—5 9 1

a-walked for Brice in the 6th. b-grounded out for Krol in the 8th. c-out on sacrifice bunt for Storen in the 10th. d-flied out for O’Flaherty in the 11th. e-popped out for Wood in the 12th.

E_Suarez (4). LOB_Atlanta 10, Cincinnati 15. 2B_Garcia (), Votto (13), Mesoraco (3). HR_Adams (-1), off Feldman; Adams (0), off Wood; Peraza (0), off Dickey. RBIs_Adams 5 (), Swanson (), Cozart (28), Votto 2 (44), Peraza (), Alcantara (4). SB_Garcia 2 (), Votto (2), Duvall (). CS_Phillips (3). S_Arroyo.

Runners left in scoring position_Atlanta 5 (Inciarte 2, Swanson, Dickey 2); Cincinnati 11 (Hamilton, Votto, Suarez 5, Peraza 2, Mesoraco 2). RISP_Atlanta 3 for 10; Cincinnati 3 for 17.

LIDP_Suzuki. GIDP_Markakis, Kemp.

DP_Cincinnati 3 (Cozart, Peraza, Votto), (Peraza, Cozart, Votto), (Suarez, Peraza).

Atlanta IP H R ER BB SO NP ERA Dickey 5 1-3 6 5 5 5 2 97 5.23 Motte, BS, – 2-3 1 0 0 1 1 19 0.00 Krol 1 0 0 0 0 1 7 0.00 Vizcaino 1 0 0 0 0 2 12 0.00 Ramirez 1 1 0 0 1 1 24 0.00 O’Flaherty 1 0 0 0 2 2 20 0.00 Johnson, W, 3-1 2 1 0 0 1 2 28 3.65 Cincinnati IP H R ER BB SO NP ERA Feldman 4 1-3 7 5 4 3 1 98 4.52 Brice 1 2-3 1 0 0 1 0 29 0.00 Lorenzen 2 1 0 0 0 2 25 0.00 Iglesias 1 0 0 0 0 1 10 0.64 Storen 1 0 0 0 0 0 9 2.25 Peralta 1 1 0 0 0 0 19 2.96 Wood, L, – 1 2 1 1 0 0 15 0.00

Inherited runners-scored_Motte 3-3, Brice 1-1. HBP_Feldman 2 (Phillips,Suzuki), Brice (Suzuki), Dickey (Peraza). PB_Suzuki 2 (7).

Umpires_Home, Mark Wegner; First, Mike Muchlinski; Second, Marty Foster; Third, Mike Winters.

T_4:20. A_26,485 (42,319).