Braves 3, Brewers 1

Milwaukee AB R H BI BB SO Avg. Broxton cf 4 1 2 0 0 0 .242 Thames 1b 4 0 1 0 0 1 .253 Santana rf 4 0 1 0 0 2 .269 Drake p 0 0 0 0 0 0 — Shaw 3b 3 0 0 0 1 1 .288 Perez 2b-rf 4 0 0 1 0 0 .263 Bandy c 3 0 0 0 0 3 .211 c-Aguilar ph 1 0 1 0 0 0 .288 Brinson lf 4 0 0 0 0 1 .100 Arcia ss 3 0 1 0 0 1 .268 Garza p 2 0 0 0 0 1 .105 Hader p 0 0 0 0 0 0 — b-Sogard ph-2b 0 0 0 0 1 0 .360 Totals 32 1 6 1 2 10

Atlanta AB R H BI BB SO Avg. Inciarte cf 4 1 1 0 0 1 .307 Phillips 2b 4 2 2 2 0 1 .306 Markakis rf 4 0 1 0 0 0 .292 M.Adams 1b 4 0 1 0 0 2 .296 Flowers c 4 0 1 1 0 1 .327 Swanson ss 4 0 1 0 0 0 .233 Camargo 3b 4 0 1 0 0 2 .281 Peterson lf 3 0 1 0 0 1 .198 Dickey p 2 0 0 0 0 0 .125 a-L.Adams ph 0 0 0 0 1 0 .250 Ramirez p 0 0 0 0 0 0 — Freeman p 0 0 0 0 0 0 .000 Johnson p 0 0 0 0 0 0 — Totals 33 3 9 3 1 8

Milwaukee 100 000 000—1 6 0 Atlanta 102 000 00x—3 9 0

a-walked for Dickey in the 7th. b-walked for Hader in the 8th. c-singled for Bandy in the 9th.

LOB_Milwaukee 6, Atlanta 7. 2B_Arcia (13), Camargo (4). HR_Phillips (7), off Garza. RBIs_Perez (32), Phillips 2 (28), Flowers (25). SB_Broxton (12), Santana (7).

Runners left in scoring position_Milwaukee 3 (Broxton, Bandy 2); Atlanta 4 (Inciarte, Markakis, Swanson 2). RISP_Milwaukee 0 for 4; Atlanta 1 for 9.

Runners moved up_Flowers. GIDP_Santana.

DP_Atlanta 1 (Camargo, Phillips, M.Adams).

Milwaukee IP H R ER BB SO NP ERA Garza, L, 3-4 6 7 3 3 0 4 94 4.43 Hader 1 1 0 0 1 1 20 0.00 Drake 1 1 0 0 0 3 18 5.23 Atlanta IP H R ER BB SO NP ERA Dickey, W, 6-5 7 5 1 1 1 6 99 4.63 Ramirez, H, 12 1-3 0 0 0 1 0 9 3.19 Freeman, H, 2 2-3 0 0 0 0 2 7 2.70 Johnson, S, 15-20 1 1 0 0 0 2 13 3.86

Inherited runners-scored_Freeman 1-0.

Umpires_Home, Ben May; First, Ed Hickox; Second, Jerry Meals; Third, Chris Conroy.

T_2:57. A_38,463 (41,500).