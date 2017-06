Blue Jays 7, Yankees 5

By The Associated Press

New York AB R H BI BB SO Avg. Gardner lf 4 0 0 0 1 2 .272 Sanchez c 5 1 1 0 0 1 .267 Judge rf 3 2 1 2 2 2 .326 Holliday dh 3 1 1 1 1 0 .272 Castro 2b 4 1 1 2 0 1 .318 Hicks cf 4 0 2 0 0 0 .323 Gregorius ss 4 0 1 0 0 2 .301 Headley 3b 4 0 0 0 0 1 .232 Carter 1b 4 0 1 0 0 1 .182 Totals 35 5 8 5 4 10

Toronto AB R H BI BB SO Avg. Pillar cf 5 0 1 0 0 0 .270 Donaldson 3b 5 2 2 2 0 1 .296 Bautista rf 4 1 1 0 1 1 .247 Morales dh 3 1 1 0 1 1 .266 Smoak 1b 3 2 2 3 0 0 .288 Tulowitzki ss 4 0 2 0 0 0 .256 Travis 2b 3 0 1 1 0 0 .263 Carrera lf 3 0 1 0 1 0 .291 Maile c 4 1 1 0 0 2 .097 Totals 34 7 12 6 3 5

New York 000 004 100—5 8 2 Toronto 301 101 10x—7 12 1

E_Sanchez (4), Carter (1), Carrera (1). LOB_New York 7, Toronto 8. 2B_Holliday (8), Hicks (10), Carter (3), Tulowitzki (5). HR_Judge (18), off Liriano; Castro (8), off Barnes; Donaldson (4), off Pineda; Smoak (13), off Pineda; Donaldson (5), off Holder. RBIs_Judge 2 (40), Holliday (34), Castro 2 (30), Donaldson 2 (9), Smoak 3 (37), Travis (24). SF_Smoak, Travis.

Runners left in scoring position_New York 4 (Holliday, Castro, Headley, Carter); Toronto 5 (Donaldson, Morales, Carrera, Maile 2). RISP_New York 0 for 9; Toronto 0 for 7.

Runners moved up_Headley, Travis, Carrera. GIDP_Holliday, Travis.

DP_New York 1 (Headley, Castro, Carter); Toronto 1 (Donaldson, Travis, Smoak).

New York IP H R ER BB SO NP ERA Pineda, L, 6-3 5 10 5 5 3 1 87 3.76 Holder 1 1 1 1 0 1 20 3.52 Warren 1 1 1 0 0 1 19 2.60 Shreve 1 0 0 0 0 2 16 0.60 Toronto IP H R ER BB SO NP ERA Liriano, W, 3-2 5 4 2 2 2 5 81 5.94 Barnes, H, 2 1 2 2 2 1 0 19 3.22 Loup, H, 3 1-3 0 0 0 0 1 4 2.25 Tepera, H, 4 2-3 1 1 1 1 2 21 3.13 Smith, H, 10 1 1 0 0 0 1 23 3.04 Osuna, S, 12-15 1 0 0 0 0 1 8 2.91

Liriano pitched to 2 batters in the 6th.

WP_Pineda.

Umpires_Home, Adrian Johnson; First, Eric Cooper; Second, Gary Cederstrom; Third, Gabe Morales.

T_3:13. A_44,261 (49,282).