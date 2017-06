Blue Jays 7, Rays 6

By The Associated Press

Tampa Bay AB R H BI BB SO Avg. Bourjos lf 5 1 1 0 0 3 .229 Dickerson dh 5 0 1 2 0 1 .335 Longoria 3b 5 1 1 0 0 1 .259 Morrison 1b 4 1 1 2 0 2 .239 Souza Jr. rf 2 1 1 0 2 1 .259 M.Smith cf 4 1 1 0 0 2 .348 Robertson ss 2 0 0 0 1 1 .209 a-Rasmus ph 1 0 1 0 0 0 .275 Martinez 2b 0 0 0 0 0 0 .176 Norris c 3 0 0 1 0 0 .188 Featherston 2b-ss 3 1 1 1 0 0 .182 Totals 34 6 8 6 3 11

Toronto AB R H BI BB SO Avg. Pillar cf 4 2 0 0 1 3 .257 Donaldson 3b 3 0 0 0 2 2 .315 Bautista rf 4 1 2 1 1 1 .232 Morales dh 4 1 2 4 0 0 .254 Smoak 1b 4 0 0 0 0 0 .293 Tulowitzki ss 4 0 0 0 0 0 .226 Martin c 4 2 2 1 0 0 .227 Smith Jr. lf 4 0 3 0 0 1 .500 Goins 2b 2 1 1 0 0 0 .208 Totals 33 7 10 6 4 7

Tampa Bay 002 100 030—6 8 2 Toronto 001 041 01x—7 10 1

a-singled for Robertson in the 8th.

E_Norris (6), Featherston (1), Goins (4). LOB_Tampa Bay 6, Toronto 8. 2B_Souza Jr. (11), Bautista (10). 3B_Dickerson (3). HR_Morrison (19), off J.Smith; Morales (13), off Odorizzi; Martin (6), off Alvarado. RBIs_Dickerson 2 (34), Morrison 2 (43), Norris (21), Featherston (2), Bautista (30), Morales 4 (38), Martin (12). SB_Souza Jr. (3), Rasmus (1), Pillar (10), Smith Jr. (1). SF_Norris, Featherston. S_Goins 2.

Runners left in scoring position_Tampa Bay 4 (Bourjos, Dickerson, Robertson, Featherston); Toronto 4 (Donaldson, Bautista, Smoak, Tulowitzki). RISP_Tampa Bay 1 for 8; Toronto 2 for 12.

Runners moved up_Bourjos, Morales.

Tampa Bay IP H R ER BB SO NP ERA Odorizzi 4 1-3 5 5 3 3 4 99 3.77 Whitley 2 2-3 3 1 1 0 1 31 3.07 Alvarado, L, 0-1 1 2 1 1 1 2 16 3.94 Toronto IP H R ER BB SO NP ERA Liriano 7 5 3 2 2 9 100 5.36 J.Smith, W, 3-0, BS, 1-1 1 3 3 3 1 1 23 3.41 Osuna, S, 17-20 1 0 0 0 0 1 21 2.77

WP_Whitley.

Umpires_Home, Ron Kulpa; First, Brian Gorman; Second, Tripp Gibson; Third, Ryan Blakney.

T_3:07. A_37,734 (49,282).