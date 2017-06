Angels 3, Yankees 2

By The Associated Press

New York AB R H BI BB SO Avg. Gardner lf 6 0 1 1 0 2 .261 Hicks cf 4 0 1 0 1 2 .312 Judge rf 4 0 0 0 1 3 .341 Holliday dh 5 0 0 0 0 0 .273 Castro 2b 4 0 0 0 1 1 .323 Sanchez c 4 0 0 0 1 1 .268 1-Torreyes pr 0 0 0 0 0 0 .280 Romine c 0 0 0 0 0 0 .229 Gregorius ss 5 0 1 0 0 0 .339 Headley 3b 4 2 3 1 1 0 .240 Carter 1b 5 0 1 0 0 3 .207 Totals 41 2 7 2 5 12

Los Angeles AB R H BI BB SO Avg. Maybin cf 5 0 1 0 0 1 .259 Calhoun rf 4 0 0 0 1 1 .237 Pujols dh 5 0 0 0 0 2 .232 Escobar 3b 5 0 1 0 0 2 .276 Simmons ss 4 2 2 0 1 0 .281 Cron 1b 5 0 2 1 0 1 .229 Maldonado c 5 0 2 0 0 0 .257 Espinosa 2b 2 0 0 0 0 2 .164 a-Valbuena ph 1 0 0 0 0 1 .171 Pennington 2b 1 0 0 0 1 0 .222 Young Jr. lf 4 1 2 2 1 1 .314 Totals 41 3 10 3 4 11

New York 000 010 100 00—2 7 1 Los Angeles 000 100 010 01—3 10 1

Two outs when winning run scored.

a-struck out for Espinosa in the 7th.

1-ran for Sanchez in the 11th.

E_Carter (2), Escobar (8). LOB_New York 11, Los Angeles 10. 2B_Gregorius (10), Headley (13), Escobar (12), Maldonado (8). HR_Headley (4), off Ramirez; Young Jr. (3), off Clippard. RBIs_Gardner (30), Headley (26), Cron (14), Young Jr. 2 (9). SB_Simmons 2 (10). CS_Hicks (4), Cron (1).

Runners left in scoring position_New York 7 (Gardner 3, Hicks, Judge, Castro 2); Los Angeles 6 (Escobar 2, Espinosa, Valbuena, Pennington 2). RISP_New York 1 for 8; Los Angeles 2 for 10.

Runners moved up_Maldonado 3, Pujols.

New York IP H R ER BB SO NP ERA Sabathia 4 3 1 0 1 4 64 3.46 Gallegos 2 1 0 0 0 2 23 5.91 Warren, H, 6 1 1 0 0 0 1 15 2.23 Clippard, BS, 4-5 1 1 1 1 0 1 12 2.00 Holder 2-3 2 0 0 0 2 14 2.96 Shreve, L, 1-1 1 2-3 1 1 1 2 1 38 1.47 Heller 1-3 1 0 0 1 0 10 0.00 Los Angeles IP H R ER BB SO NP ERA Ramirez 6 2-3 5 2 2 3 7 111 4.19 Petit 1 1-3 0 0 0 0 2 11 2.72 Norris 1 1 0 0 0 1 24 2.59 Morin 1 1-3 1 0 0 2 2 31 5.59 Middleton, W, 2-0 2-3 0 0 0 0 0 5 2.65

Inherited runners-scored_Shreve 2-0, Heller 1-1, Petit 2-0, Middleton 3-0. WP_Norris. PB_Maldonado (3).

Umpires_Home, Rob Drake; First, Gerry Davis; Second, Pat Hoberg; Third, Tony Randazzo.

T_4:14. A_33,159 (43,250).