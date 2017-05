White Sox 8, Tigers 2

By The Associated Press

Detroit AB R H BI BB SO Avg. Iglesias ss 5 0 0 0 0 2 .213 Avila c 3 1 1 1 0 1 .354 b-Kinsler ph 0 0 0 0 1 0 .239 Machado 2b 0 0 0 0 0 0 .219 V.Martinez dh 4 0 1 0 0 1 .258 J.Martinez rf 4 0 0 0 0 1 .341 Upton lf 4 1 1 0 0 1 .242 Castellanos 3b 4 0 1 0 0 2 .220 Collins cf 3 0 0 0 1 3 .205 Hicks 1b-c 4 0 1 1 0 1 .400 Romine 2b-1b 4 0 1 0 0 1 .218 Totals 35 2 6 2 2 13

Chicago AB R H BI BB SO Avg. L.Garcia cf 4 1 0 0 0 1 .286 Cabrera lf 5 2 3 4 0 1 .251 Abreu 1b 5 1 3 0 0 1 .300 Frazier dh 2 1 0 0 3 0 .189 A.Garcia rf 5 0 3 3 0 1 .341 Anderson ss 4 0 1 0 0 1 .256 Davidson 3b 4 1 2 1 0 0 .257 Smith c 4 1 1 0 0 0 .220 Saladino 2b 1 0 0 0 0 0 .200 a-Sanchez ph-2b 2 1 1 0 1 0 .298 Totals 36 8 14 8 4 5

Detroit 010 010 000—2 6 1 Chicago 003 002 03x—8 14 2

a-singled for Saladino in the 4th. b-walked for Avila in the 8th.

E_Castellanos (10), Anderson (11), Saladino (1). LOB_Detroit 8, Chicago 9. 2B_A.Garcia (10), Smith (3). HR_Avila (6), off Pelfrey; Davidson (9), off Hardy; Cabrera (4), off Bell. RBIs_Avila (20), Hicks (8), Cabrera 4 (25), A.Garcia 3 (37), Davidson (24). SB_Upton (5).

Runners left in scoring position_Detroit 5 (Iglesias, Upton, Romine 3); Chicago 3 (A.Garcia, Anderson 2). RISP_Detroit 1 for 10; Chicago 3 for 11.

Runners moved up_Hicks, V.Martinez, J.Martinez. GIDP_L.Garcia, Davidson 2.

DP_Detroit 3 (Iglesias, Romine, Hicks), (Iglesias, Romine, Hicks), (Romine, Hicks).

Detroit IP H R ER BB SO NP ERA Boyd, L, 2-5 4 2-3 9 3 3 2 3 100 5.40 Greene 1-3 0 0 0 0 0 5 1.17 Hardy 2-3 3 2 2 0 1 18 4.20 Bell 2 1-3 2 3 3 2 1 48 2.70 Chicago IP H R ER BB SO NP ERA Pelfrey, W, 2-4 5 4 2 1 1 7 86 4.41 Beck, H, 1 1 0 0 0 0 2 11 3.45 Swarzak, H, 3 1 0 0 0 0 1 25 1.21 Jennings 0 0 0 0 1 0 7 5.02 Kahnle, H, 3 1 0 0 0 0 1 14 1.42 Infante 1 2 0 0 0 2 20 4.26

Jennings pitched to 1 batter in the 8th.

Inherited runners-scored_Greene 2-0, Bell 1-0, Kahnle 1-0. HBP_Bell (L.Garcia).

Umpires_Home, Phil Cuzzi; First, Nic Lentz; Second, Vic Carapazza; Third, Tom Hallion.

T_3:42. A_17,842 (40,615).