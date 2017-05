White Sox 8, Mariners 1

By The Associated Press

Chicago AB R H BI BB SO Avg. L.Garcia cf 4 0 0 0 1 0 .288 Cabrera lf 3 1 1 0 2 0 .240 Abreu 1b 4 1 1 0 1 1 .273 A.Garcia rf 3 0 0 0 0 1 .350 Garcia rf 2 0 0 0 0 1 .229 Frazier 3b 3 2 0 0 2 2 .195 Sanchez 2b 5 1 1 2 0 0 .327 Anderson ss 4 2 3 2 0 0 .264 Davidson dh 4 0 2 2 0 2 .245 Smith c 4 1 2 1 0 0 .167 Totals 36 8 10 7 6 7

Seattle AB R H BI BB SO Avg. Segura ss 4 0 1 0 0 1 .336 Heredia lf 4 0 0 0 0 0 .276 Cruz dh 4 1 1 1 0 1 .301 Seager 3b 3 0 1 0 1 1 .243 Motter 2b 3 0 0 0 1 0 .223 Gamel rf 3 0 1 0 0 0 .303 Vogelbach 1b 3 0 1 0 0 1 .176 Gosewisch c 3 0 1 0 0 1 .071 Dyson cf 2 0 0 0 1 1 .211 Totals 29 1 6 1 3 6

Chicago 501 110 000—8 10 0 Seattle 000 000 100—1 6 1

E_Vogelbach (1). LOB_Chicago 7, Seattle 4. 2B_Smith (2). HR_Anderson (5), off Heston; Cruz (11), off Holland. RBIs_Sanchez 2 (13), Anderson 2 (11), Davidson 2 (23), Smith (3), Cruz (37).

Runners left in scoring position_Chicago 3 (L.Garcia, A.Garcia, Garcia); Seattle 1 (Vogelbach). RISP_Chicago 5 for 14; Seattle 0 for 2.

Runners moved up_A.Garcia, Abreu, Sanchez. LIDP_Heredia. GIDP_Abreu, Heredia, Gosewisch, Dyson.

DP_Chicago 4 (Anderson, Sanchez, Abreu), (Abreu), (Anderson, Sanchez, Abreu), (Frazier, Abreu); Seattle 1 (Motter, Vogelbach).

Chicago IP H R ER BB SO NP ERA Holland, W, 4-3 8 6 1 1 2 6 105 2.47 Infante 1 0 0 0 1 0 13 5.40 Seattle IP H R ER BB SO NP ERA Heston, L, 0-1 3 7 7 7 4 2 72 21.60 Altavilla 2 1 1 1 1 0 21 6.60 Pazos 1 1 0 0 0 2 22 2.29 Cishek 1 1 0 0 0 2 23 16.20 Rzepczynski 2-3 0 0 0 1 0 9 1.54 Lawrence 1 1-3 0 0 0 0 1 13 5.40

Heston pitched to 3 batters in the 4th.

Inherited runners-scored_Altavilla 3-1, Lawrence 1-0. WP_Altavilla, Pazos.

Umpires_Home, Gerry Davis; First, Pat Hoberg; Second, Rob Drake; Third, Mark Wegner.

T_2:46. A_36,782 (47,476).