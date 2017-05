White Sox 5, Red Sox 4

By The Associated Press

Boston AB R H BI BB SO Avg. Betts rf 4 2 2 1 0 1 .274 Pedroia 2b 1 0 0 0 0 0 .292 Rutledge 2b 2 0 1 0 1 0 .292 Bogaerts ss 3 0 0 1 0 1 .326 Ramirez dh 2 1 0 0 2 1 .264 Young lf 3 0 0 0 0 0 .263 a-Benintendi ph-lf 1 0 0 0 0 0 .272 Travis 1b 2 1 0 0 1 1 .286 Moreland 1b 1 0 0 0 0 1 .271 Vazquez c 4 0 1 1 0 2 .345 Bradley Jr. cf 3 0 0 1 0 0 .202 Marrero 3b 3 0 0 0 0 2 .175 b-Leon ph 1 0 0 0 0 1 .237 Totals 30 4 4 4 4 10

Chicago AB R H BI BB SO Avg. Anderson ss 3 1 0 0 1 1 .253 Cabrera lf 4 1 2 4 0 0 .259 Abreu 1b 4 0 0 0 0 1 .296 Frazier dh 4 0 0 0 0 3 .181 Garcia rf 3 0 0 0 1 2 .326 Davidson 3b 4 0 1 0 0 2 .268 Sanchez 2b 3 1 1 0 0 0 .305 Smith c 2 1 1 1 0 0 .217 Engel cf 1 1 0 0 1 1 .200 Totals 28 5 5 5 3 10

Boston 100 210 000—4 4 0 Chicago 003 000 20x—5 5 0

a-flied out for Young in the 8th. b-struck out for Marrero in the 9th.

LOB_Boston 5, Chicago 4. 2B_Betts (15), Vazquez (8), Smith (4). 3B_Sanchez (3). HR_Betts (8), off Infante; Cabrera (6), off Price. RBIs_Betts (31), Bogaerts (19), Vazquez (7), Bradley Jr. (14), Cabrera 4 (30), Smith (4). SB_Engel (1). SF_Bogaerts.

Runners left in scoring position_Boston 1 (Marrero); Chicago 1 (Abreu). RISP_Boston 1 for 4; Chicago 3 for 8.

Runners moved up_Pedroia, Bradley Jr.. GIDP_Cabrera.

DP_Boston 1 (Bogaerts, Rutledge, Travis).

Boston IP H R ER BB SO NP ERA Price 5 2 3 3 2 4 88 5.40 Kelly, H, 3 1 0 0 0 1 2 29 1.54 Barnes, L, 3-2, BS, 1-1 1 3 2 2 0 2 27 3.97 Boyer 1 0 0 0 0 2 15 0.00 Chicago IP H R ER BB SO NP ERA Holmberg 4 2 3 3 3 2 72 2.51 Infante 2 2 1 1 0 1 31 6.00 Minaya, W, 1-0 1 0 0 0 1 3 21 4.50 Kahnle, H, 5 1 0 0 0 0 2 12 1.29 Robertson, S, 8-9 1 0 0 0 0 2 14 2.29

HBP_Holmberg (Bradley Jr.), Price 2 (Smith,Engel).

Umpires_Home, Stu Scheurwater; First, Jim Reynolds; Second, Greg Gibson; Third, Lance Barrett.

T_3:16. A_27,148 (40,615).