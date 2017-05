Royals 6, Yankees 2

By The Associated Press

Kansas City AB R H BI BB SO Avg. Escobar ss 3 1 0 0 0 1 .179 Moustakas 3b 4 1 1 2 0 0 .250 Cain cf 3 1 1 1 1 1 .266 Hosmer 1b 4 0 0 0 0 1 .301 Perez dh 4 1 1 0 0 0 .285 Bonifacio lf 4 1 1 2 0 1 .267 Soler rf 4 0 0 0 0 3 .157 Merrifield 2b 4 1 2 1 0 0 .257 Butera c 3 0 0 0 0 1 .263 Totals 33 6 6 6 1 8

New York AB R H BI BB SO Avg. Ellsbury cf 5 0 1 0 0 2 .281 Hicks lf 3 1 1 1 1 0 .293 Holliday dh 4 0 2 0 0 1 .274 Castro 2b 3 0 1 0 1 0 .335 Judge rf 3 0 1 0 1 1 .315 Gregorius ss 4 0 0 0 0 0 .319 Headley 3b 4 0 1 0 0 0 .237 Romine c 3 0 0 0 0 2 .237 a-Sanchez ph 1 0 0 0 0 1 .267 Carter 1b 3 1 1 1 1 1 .213 Totals 33 2 8 2 4 8

Kansas City 000 000 330—6 6 0 New York 000 110 000—2 8 0

a-struck out for Romine in the 9th.

LOB_Kansas City 2, New York 8. 2B_Headley (11). HR_Cain (2), off Montgomery; Bonifacio (6), off Warren; Merrifield (5), off Holder; Moustakas (11), off Shreve; Hicks (8), off Duffy; Carter (4), off Duffy. RBIs_Moustakas 2 (24), Cain (10), Bonifacio 2 (13), Merrifield (10), Hicks (20), Carter (13).

Runners left in scoring position_Kansas City 1 (Escobar); New York 5 (Castro 2, Gregorius, Headley, Romine). RISP_Kansas City 0 for 2; New York 1 for 6.

GIDP_Ellsbury, Judge.

DP_Kansas City 2 (Escobar, Merrifield, Hosmer), (Merrifield, Hosmer).

Kansas City IP H R ER BB SO NP ERA Duffy, W, 4-3 7 6 2 2 3 7 105 2.92 Soria 1 2 0 0 0 0 17 1.74 Minor 1 0 0 0 1 1 11 1.82 New York IP H R ER BB SO NP ERA Montgomery 6 2-3 2 1 1 0 6 98 4.30 Warren, L, 1-1, BS, 3-3 1-3 2 2 2 0 0 11 2.96 Holder 1-3 1 2 2 0 1 14 2.84 Shreve 2-3 1 1 1 1 0 13 0.75 Mitchell 1 0 0 0 0 1 11 5.84

Inherited runners-scored_Shreve 1-1. HBP_Holder (Escobar). WP_Montgomery.

Umpires_Home, Dan Bellino; First, Jerry Layne; Second, Roberto Ortiz; Third, Mike Estabrook.

T_2:47. A_35,931 (49,642).