Rockies 8, Phillies 1

By The Associated Press

Colorado AB R H BI BB SO Avg. Blackmon cf 5 2 2 3 0 2 .321 LeMahieu 2b 5 0 1 1 0 1 .296 Arenado 3b 5 1 1 2 0 1 .291 Gonzalez rf 5 1 3 0 0 0 .234 Reynolds 1b 5 0 1 0 0 2 .319 Parra lf 3 0 0 1 0 0 .254 Amarista ss 4 2 3 0 0 0 .370 Wolters c 3 2 1 0 0 0 .313 Hoffman p 2 0 1 0 0 1 .200 Oberg p 0 0 0 0 0 0 — Dunn p 0 0 0 0 0 0 — b-Valaika ph 0 0 0 0 0 0 .245 McGee p 0 0 0 0 0 0 — Totals 37 8 13 7 0 7

Philadelphia AB R H BI BB SO Avg. Hernandez 2b 4 0 0 0 0 1 .289 Galvis ss 4 0 0 0 0 1 .248 Altherr lf 4 1 2 0 0 1 .306 Joseph 1b 3 0 1 1 0 1 .256 Franco 3b 3 0 0 0 0 2 .221 Rodriguez p 0 0 0 0 0 0 — Garcia p 0 0 0 0 0 0 — Herrera cf 3 0 0 0 0 0 .232 Rupp c 3 0 0 0 0 2 .248 Saunders rf 3 0 0 0 0 1 .227 Eickhoff p 1 0 0 0 0 1 .083 a-Stassi ph 1 0 0 0 0 0 .200 Neshek p 0 0 0 0 0 0 — Blanco 3b 1 0 0 0 0 1 .212 Totals 30 1 3 1 0 11

Colorado 003 001 004—8 13 0 Philadelphia 000 100 000—1 3 1

a-flied out for Eickhoff in the 6th. b-out on sacrifice bunt for Dunn in the 9th.

E_Joseph (2). LOB_Colorado 6, Philadelphia 2. 2B_Blackmon (11), Gonzalez (10), Altherr 2 (11). HR_Arenado (12), off Garcia. RBIs_Blackmon 3 (36), LeMahieu (17), Arenado 2 (32), Parra (15), Joseph (20). SB_Blackmon (4). SF_Parra. S_Hoffman, Valaika.

Runners left in scoring position_Colorado 2 (Gonzalez, Wolters); Philadelphia 1 (Herrera). RISP_Colorado 4 for 8; Philadelphia 1 for 4.

Runners moved up_Arenado, LeMahieu. GIDP_Parra.

DP_Philadelphia 1 (Galvis, Hernandez, Joseph).

Colorado IP H R ER BB SO NP ERA Hoffman, W, 2-0 7 3 1 1 0 7 99 3.29 Oberg, H, 4 1-3 0 0 0 0 1 5 5.40 Dunn, H, 10 2-3 0 0 0 0 2 10 4.61 McGee 1 0 0 0 0 1 14 2.12 Philadelphia IP H R ER BB SO NP ERA Eickhoff, L, 0-5 6 9 4 4 0 4 93 4.70 Neshek 1 1 0 0 0 2 22 1.10 Rodriguez 1 1-3 1 3 1 0 0 26 6.95 Garcia 2-3 2 1 1 0 1 16 3.18

Inherited runners-scored_Garcia 1-1. HBP_Rodriguez (Wolters).

Umpires_Home, Jerry Meals; First, Chris Conroy; Second, Tom Woodring; Third, Ron Kulpa.

T_3:03. A_21,251 (43,651).