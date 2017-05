Rays 9, Yankees 5

By The Associated Press

New York AB R H BI BB SO Avg. Gardner lf 5 0 0 0 0 0 .275 Sanchez c 4 1 2 1 0 0 .303 Holliday 1b 3 0 0 0 0 3 .266 Castro 2b 4 1 1 0 0 0 .349 Judge dh 3 3 2 1 0 1 .331 Ellsbury cf 4 0 1 0 0 2 .286 Headley 3b 4 0 1 3 0 1 .248 Gregorius ss 4 0 0 0 0 1 .289 Hicks rf 3 0 0 0 1 2 .301 Totals 34 5 7 5 1 10

Tampa Bay AB R H BI BB SO Avg. Dickerson dh 3 3 2 4 1 1 .343 Kiermaier cf 5 1 2 1 0 2 .235 Longoria 3b 4 1 2 1 1 1 .254 Morrison 1b 3 0 1 2 2 0 .250 Souza Jr. rf 4 0 1 0 1 1 .255 Rasmus lf 5 1 1 0 0 2 .245 Beckham ss 5 0 0 0 0 1 .269 Robertson 2b 3 2 2 0 1 0 .209 Sucre c 4 1 1 1 0 1 .283 Totals 36 9 12 9 6 9

New York 010 211 000—5 7 0 Tampa Bay 111 330 00x—9 12 0

LOB_New York 5, Tampa Bay 10. 2B_Judge (5), Ellsbury (6), Headley (10), Robertson (2), Sucre (2). HR_Judge (15), off Andriese; Sanchez (4), off Andriese; Dickerson (10), off Tanaka; Longoria (6), off Tanaka; Dickerson (11), off Tanaka. RBIs_Sanchez (11), Judge (30), Headley 3 (20), Dickerson 4 (22), Kiermaier (12), Longoria (21), Morrison 2 (31), Sucre (13).

Runners left in scoring position_New York 3 (Gardner, Gregorius, Hicks); Tampa Bay 6 (Beckham 6). RISP_New York 1 for 7; Tampa Bay 4 for 12.

Runners moved up_Headley, Rasmus.

New York IP H R ER BB SO NP ERA Tanaka, L, 5-3 3 9 6 6 3 4 76 6.56 Layne 1 1-3 2 3 3 1 0 24 8.18 Gallegos 1 1-3 1 0 0 2 1 42 5.06 Shreve 1 1-3 0 0 0 0 3 21 0.00 Holder 1 0 0 0 0 1 14 1.93 Tampa Bay IP H R ER BB SO NP ERA Andriese, W, 4-1 5 6 5 5 0 5 87 3.75 Whitley 3 1 0 0 0 3 45 1.31 Diaz 1 0 0 0 1 2 25 5.21

Tanaka pitched to 5 batters in the 4th.

Andriese pitched to 1 batter in the 6th.

Inherited runners-scored_Layne 2-0, Gallegos 2-2, Whitley 1-1. HBP_Andriese 2 (Holliday,Judge), Layne (Dickerson). WP_Tanaka.

Umpires_Home, Scott Barry; First, Brian O’Nora; Second, Paul Emmel; Third, Quinn Wolcott.

T_3:50. A_22,864 (31,042).