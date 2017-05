Rays 8, Twins 6

By The Associated Press

Tampa Bay AB R H BI BB SO Avg. Dickerson dh 8 2 4 1 0 1 .337 Kiermaier cf 8 1 3 0 0 3 .247 Longoria 3b 6 3 2 2 2 1 .240 Morrison 1b 5 1 2 1 3 1 .251 Souza Jr. rf 7 0 3 2 1 1 .262 Rasmus lf 3 0 1 1 0 1 .257 a-Weeks Jr. ph 1 0 0 0 0 0 .230 Bourjos lf 3 0 0 0 1 1 .196 Beckham ss 7 0 1 0 1 2 .257 Martinez 2b 7 1 0 0 1 3 .185 Sucre c 7 0 2 0 0 3 .263 Totals 62 8 18 7 9 17

Minnesota AB R H BI BB SO Avg. Dozier 2b 5 0 1 1 3 2 .253 Polanco ss 6 1 1 1 0 0 .252 Mauer 1b 5 1 4 2 3 1 .283 Vargas dh 8 0 0 0 0 4 .258 Kepler rf-cf 7 1 0 0 1 2 .255 Escobar 3b 5 0 0 0 0 1 .219 b-Sano ph-3b 2 0 1 0 0 1 .293 1-Adrianza pr-3b 0 0 0 0 0 0 .313 Rosario lf 4 2 2 0 2 1 .264 Buxton cf 5 0 1 0 0 2 .191 c-Grossman ph-rf 1 0 1 1 0 0 .275 Castro c 5 1 2 1 2 2 .212 Totals 53 6 13 6 11 16

Tampa Bay 200 010 002 000 012—8 18 3 Minnesota 001 001 120 000 010—6 13 2

a-lined out for Rasmus in the 8th. b-struck out for Escobar in the 11th. c-singled for Buxton in the 14th.

1-ran for Sano in the 14th.

E_Kiermaier (5), Souza Jr. (3), Beckham (6), Kepler (2), Sano (4). LOB_Tampa Bay 18, Minnesota 17. 2B_Kiermaier 2 (8), Longoria (13), Mauer (10), Castro (7). HR_Longoria (7), off Santiago; Morrison (14), off Santiago; Mauer (3), off Garton. RBIs_Dickerson (24), Longoria 2 (23), Morrison (35), Souza Jr. 2 (29), Rasmus (16), Dozier (20), Polanco (19), Mauer 2 (18), Castro (12), Grossman (15). SB_Souza Jr. (1), Dozier (8). CS_Souza Jr. (1), Rosario (3). SF_Polanco. S_Polanco, Rosario, Buxton.

Runners left in scoring position_Tampa Bay 9 (Kiermaier, Longoria 2, Souza Jr., Beckham 4, Martinez); Minnesota 8 (Polanco 3, Vargas, Kepler 2, Sano 2). RISP_Tampa Bay 4 for 14; Minnesota 3 for 13.

Runners moved up_Rasmus, Buxton. GIDP_Morrison.

DP_Minnesota 1 (Escobar, Polanco, Mauer).

Tampa Bay IP H R ER BB SO NP ERA Cobb 5 6 1 1 3 6 102 3.67 Whitley, H, 4 1 2 1 1 1 0 19 1.66 Garton 1 1-3 1 3 3 2 0 23 14.73 Stanek 2-3 2 0 0 0 0 10 1.93 Hunter 2 0 0 0 0 3 31 2.31 Farquhar 2 0 0 0 3 4 32 2.59 Colome, W, 1-2 2 2 1 0 2 1 35 1.85 Ramirez, S, 1-1 1 0 0 0 0 2 12 2.92 Minnesota IP H R ER BB SO NP ERA Gibson 5 1-3 5 3 2 4 4 88 7.85 Breslow 1 2-3 2 0 0 0 0 25 1.47 Rogers 1 2 0 0 0 1 20 3.12 Kintzler 2-3 3 2 2 1 2 34 2.78 Pressly 1 1-3 0 0 0 1 3 25 6.11 Belisle 2 0 0 0 1 4 30 7.27 Haley 1 2-3 4 1 1 1 1 40 6.00 Duffey 1-3 0 0 0 0 1 6 2.10 Santiago, L, 4-4 1 2 2 2 1 1 21 4.31

Inherited runners-scored_Stanek 2-2, Breslow 1-0, Pressly 2-0, Duffey 2-0.

Umpires_Home, James Hoye; First, Dana DeMuth; Second, Chris Guccione; Third, Carlos Torres.

T_6:26. A_28,951 (39,021).