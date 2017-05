Rays 5, Angels 2

By The Associated Press

Los Angeles AB R H BI BB SO Avg. Maybin rf 3 0 0 0 1 1 .238 Trout cf 4 1 2 0 0 1 .347 Pujols dh 3 1 1 2 1 1 .244 Valbuena 1b 4 0 0 0 0 0 .177 Simmons ss 4 0 1 0 0 0 .270 Revere lf 4 0 0 0 0 0 .242 Maldonado c 3 0 0 0 0 0 .264 Fontana 2b 2 0 0 0 0 0 .000 a-Espinosa ph-2b 1 0 0 0 0 1 .145 Pennington 3b 3 0 0 0 0 2 .255 Totals 31 2 4 2 2 6

Tampa Bay AB R H BI BB SO Avg. Dickerson dh 4 1 1 0 0 1 .335 Kiermaier cf 3 0 1 1 1 1 .228 Longoria 3b 3 0 1 0 1 1 .246 Morrison 1b 2 1 1 0 2 0 .252 Beckham ss 4 0 0 0 0 3 .263 Rasmus lf 4 1 1 1 0 3 .230 Souza Jr. rf 3 2 2 3 0 0 .255 Norris c 3 0 0 0 0 1 .215 Robertson 2b 3 0 0 0 0 1 .192 Totals 29 5 7 5 4 11

Los Angeles 200 000 000—2 4 0 Tampa Bay 021 000 20x—5 7 0

a-struck out for Fontana in the 7th.

LOB_Los Angeles 4, Tampa Bay 4. 2B_Trout 2 (13), Simmons (9), Dickerson (13), Kiermaier (6), Morrison (8). HR_Pujols (6), off Ramirez; Souza Jr. (6), off Nolasco; Rasmus (5), off Nolasco; Souza Jr. (7), off Nolasco. RBIs_Pujols 2 (34), Kiermaier (13), Rasmus (10), Souza Jr. 3 (26). SB_Kiermaier (8).

Runners left in scoring position_Los Angeles 2 (Pujols, Maldonado); Tampa Bay 3 (Beckham 2, Rasmus). RISP_Los Angeles 1 for 4; Tampa Bay 1 for 7.

Runners moved up_Morrison.

Los Angeles IP H R ER BB SO NP ERA Nolasco, L, 2-4 6 7 5 5 2 6 98 4.37 Parker 1 0 0 0 0 3 14 2.95 Pounders 1 0 0 0 2 2 20 7.71 Tampa Bay IP H R ER BB SO NP ERA Ramirez, W, 3-0 6 4 2 2 1 2 82 3.00 Alvarado, H, 4 1 0 0 0 0 1 11 3.72 Stanek, H, 3 1 0 0 0 1 3 24 2.25 Colome, S, 12-14 1 0 0 0 0 0 10 2.14

Nolasco pitched to 2 batters in the 7th.

Umpires_Home, Hunter Wendelstedt; First, Andy Fletcher; Second, Alan Porter; Third, Joe West.

T_2:52. A_9,975 (31,042).