Padres 6, Cubs 2

By The Associated Press

Chicago AB R H BI BB SO Avg. Zobrist 2b-ss 4 0 0 0 1 1 .252 Schwarber lf 4 1 1 1 0 1 .000 Bryant 3b 3 0 1 0 1 1 .000 Rizzo 1b 4 0 0 0 0 0 .230 Jay cf 4 0 1 0 0 3 .292 Heyward rf 4 1 2 0 0 1 .265 Contreras c 3 0 1 1 0 1 .243 Russell ss 2 0 0 0 1 2 .218 Strop p 0 0 0 0 0 0 — Edwards p 0 0 0 0 0 0 .000 b-Montero ph 1 0 0 0 0 1 .309 Rondon p 0 0 0 0 0 0 .000 Butler p 2 0 0 0 0 2 .000 Duensing p 0 0 0 0 0 0 .000 a-Happ ph-2b 2 0 0 0 0 0 .000 Totals 33 2 6 2 3 13

San Diego AB R H BI BB SO Avg. Cordoba lf 4 0 0 0 0 0 .292 Solarte 2b 3 1 2 0 1 0 .251 Myers 1b 4 1 1 0 0 1 .264 Renfroe rf 4 1 1 2 0 2 .238 Cordero cf 3 2 1 0 1 2 .333 Spangenberg 3b 4 0 1 0 0 3 .241 Yates p 0 0 0 0 0 0 — Hedges c 4 1 2 4 0 1 .209 d’Arnaud ss 2 0 0 0 1 1 .280 Quackenbush p 0 0 0 0 0 0 — Schimpf 3b 1 0 0 0 0 1 .166 Lamet p 2 0 0 0 0 1 .000 Torres p 0 0 0 0 0 0 1.000 Aybar ss 2 0 0 0 0 1 .193 Totals 33 6 8 6 3 13

Chicago 010 010 000—2 6 1 San Diego 020 040 00x—6 8 0

a-popped out for Duensing in the 6th. b-struck out for Edwards in the 8th.

E_Strop (2). LOB_Chicago 9, San Diego 6. 2B_Bryant (), Heyward (2), Contreras (9), Renfroe (12), Spangenberg (4), Hedges (6). HR_Schwarber (0), off Lamet; Hedges (9), off Butler. RBIs_Schwarber (), Contreras (24), Renfroe 2 (26), Hedges 4 (25).

Runners left in scoring position_Chicago 5 (Rizzo 2, Russell 2, Happ); San Diego 3 (Myers, d’Arnaud, Lamet). RISP_Chicago 1 for 7; San Diego 2 for 8.

Runners moved up_Contreras, Solarte.

Chicago IP H R ER BB SO NP ERA Butler, L, 2-1 4 1-3 7 6 6 3 5 72 4.42 Duensing 2-3 1 0 0 0 2 12 3.04 Strop 1 0 0 0 0 1 9 3.12 Edwards 1 0 0 0 0 3 17 0.95 Rondon 1 0 0 0 0 2 9 0.00 San Diego IP H R ER BB SO NP ERA Lamet, W, 2-0 5 5 2 2 1 8 94 2.70 Torres 2-3 0 0 0 0 1 10 3.71 Quackenbush 1 1-3 0 0 0 2 0 32 3.38 Yates 2 1 0 0 0 4 30 3.00

Inherited runners-scored_Duensing 2-2, Quackenbush 1-0. HBP_Lamet (Schwarber), Torres (Contreras).

Umpires_Home, Lance Barksdale; First, Gerry Davis; Second, Pat Hoberg; Third, Chris Segal.

T_2:52. A_33,232 (42,302).