Giants 2, Dodgers 1

By The Associated Press

Los Angeles AB R H BI BB SO Avg. Taylor 2b 3 1 2 1 1 1 .338 Gutierrez lf 3 0 1 0 0 0 .321 b-Seager ph-ss 1 0 0 0 0 0 .280 Turner 3b 3 0 2 0 1 1 .366 Hernandez ss-rf 4 0 2 0 0 0 .243 Barnes c 4 0 0 0 0 0 .267 Puig rf 3 0 0 0 0 0 .241 Baez p 0 0 0 0 0 0 .000 Fields p 0 0 0 0 0 0 — c-Grandal ph 1 0 0 0 0 1 .288 Pederson cf 4 0 0 0 0 0 .216 Van Slyke 1b 3 0 0 0 0 2 .122 Hill p 2 0 0 0 0 0 .000 Avilan p 0 0 0 0 0 0 .000 Bellinger rf-lf 1 0 0 0 0 0 .297 Totals 32 1 7 1 2 5

San Francisco AB R H BI BB SO Avg. Span cf 3 0 1 0 0 0 .266 Arroyo 2b 4 0 1 0 0 2 .220 Belt 1b 4 2 2 1 0 0 .229 Posey c 4 0 2 0 0 0 .379 Crawford ss 4 0 2 1 0 2 .263 Ruggiano lf 4 0 1 0 0 3 .240 Nunez 3b 3 0 1 0 0 0 .262 Williamson rf 3 0 1 0 0 1 .429 Blach p 1 0 0 0 0 1 .143 a-Tomlinson ph 1 0 0 0 0 0 .240 Strickland p 0 0 0 0 0 0 — Law p 0 0 0 0 0 0 — Totals 31 2 11 2 0 9

Los Angeles 000 001 000—1 7 0 San Francisco 000 101 00x—2 11 0

a-popped out for Blach in the 7th. b-grounded out for Gutierrez in the 8th. c-struck out for Fields in the 9th.

LOB_Los Angeles 6, San Francisco 7. 2B_Hernandez (11). HR_Taylor (4), off Blach; Belt (8), off Hill. RBIs_Taylor (14), Belt (18), Crawford (12). SB_Ruggiano (1), Nunez (11). CS_Span (2), Arroyo (2). S_Blach.

Runners left in scoring position_Los Angeles 2 (Puig 2); San Francisco 5 (Arroyo, Posey, Williamson 3). RISP_Los Angeles 0 for 4; San Francisco 1 for 12.

Runners moved up_Barnes, Belt, Posey, Nunez. GIDP_Gutierrez, Seager, Nunez.

DP_Los Angeles 1 (Taylor, Hernandez, Van Slyke); San Francisco 2 (Nunez, Arroyo, Belt), (Crawford, Belt).

Los Angeles IP H R ER BB SO NP ERA Hill 5 6 1 1 0 6 82 2.77 Avilan, L, 0-1 1-3 2 1 1 0 0 14 2.45 Baez 2-3 1 0 0 0 1 14 1.17 Fields 2 2 0 0 0 2 23 0.55 San Francisco IP H R ER BB SO NP ERA Blach, W, 1-2 7 5 1 1 2 4 109 4.15 Strickland, H, 2 1 2 0 0 0 0 14 1.26 Law, S, 4-5 1 0 0 0 0 1 9 2.75

Inherited runners-scored_Baez 1-0. HBP_Hill (Span). WP_Avilan.

Umpires_Home, Chad Whitson; First, Mike Muchlinski; Second, Marty Foster; Third, Mike Winters.

T_2:47. A_41,366 (41,915).