Dodgers 7, Cardinals 3

By The Associated Press

St. Louis AB R H BI BB SO Avg. Fowler cf 5 1 1 0 0 0 .205 Pham lf 3 1 2 0 1 1 .309 Carpenter 1b 3 0 0 0 0 2 .229 Gyorko 3b 4 1 2 2 0 1 .336 Molina c 4 0 2 1 0 0 .265 Piscotty rf 4 0 0 0 0 0 .224 Diaz ss 4 0 1 0 0 2 .261 Wong 2b 2 0 1 0 2 0 .285 Wacha p 2 0 0 0 0 0 .077 Cecil p 0 0 0 0 0 0 — a-Peralta ph 1 0 0 0 0 0 .200 Socolovich p 0 0 0 0 0 0 .000 Siegrist p 0 0 0 0 0 0 — Broxton p 0 0 0 0 0 0 — b-Grichuk ph 1 0 0 0 0 0 .231 Totals 33 3 9 3 3 6

Los Angeles AB R H BI BB SO Avg. Taylor cf 4 1 3 1 0 0 .344 Seager ss 3 1 0 0 1 2 .279 Grandal c 3 0 1 0 1 0 .292 Gonzalez 1b 4 0 1 1 0 0 .254 Bellinger lf 4 1 1 0 0 2 .283 Utley 2b 3 1 1 1 0 1 .204 Ryu p 1 0 0 0 0 1 .300 Hernandez 3b 4 2 2 0 0 1 .253 Puig rf 4 1 1 1 0 2 .230 Maeda p 2 0 1 2 0 0 .133 Forsythe 2b 1 0 0 0 0 1 .264 Totals 33 7 11 6 2 10

St. Louis 300 000 000—3 9 0 Los Angeles 010 321 00x—7 11 0

a-grounded out for Cecil in the 6th. b-out on fielder’s choice for Broxton in the 9th.

LOB_St. Louis 7, Los Angeles 4. 2B_Gyorko (9), Diaz (11), Taylor (7), Gonzalez (9), Hernandez (13). HR_Utley (1), off Wacha. RBIs_Gyorko 2 (20), Molina (18), Taylor (17), Gonzalez (16), Utley (9), Puig (25), Maeda 2 (2). SB_Puig (6).

Runners left in scoring position_St. Louis 1 (Wong); Los Angeles 3 (Seager, Bellinger, Utley). RISP_St. Louis 2 for 6; Los Angeles 4 for 12.

Runners moved up_Gonzalez. GIDP_Fowler, Molina, Gonzalez.

DP_St. Louis 1 (Gyorko, Wong, Carpenter); Los Angeles 2 (Maeda, Seager, Gonzalez), (Seager, Forsythe, Gonzalez).

St. Louis IP H R ER BB SO NP ERA Wacha, L, 2-2 4 7 6 6 2 5 100 3.66 Cecil 1 1 0 0 0 0 10 5.06 Socolovich 1 2 1 1 0 2 20 6.87 Siegrist 1 1 0 0 0 1 12 5.00 Broxton 1 0 0 0 0 2 12 6.28 Los Angeles IP H R ER BB SO NP ERA Maeda, W, 4-2 5 7 3 3 2 4 78 5.08 Ryu, S, 1-1 4 2 0 0 1 2 51 4.28

Wacha pitched to 2 batters in the 5th.

Inherited runners-scored_Cecil 2-2. HBP_Maeda (Carpenter). WP_Maeda, Cecil 2.

Umpires_Home, Chris Segal; First, Gerry Davis; Second, Pat Hoberg; Third, Rob Drake.

T_3:03. A_47,427 (56,000).