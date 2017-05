Blue Jays 17, Reds 2

By The Associated Press

Cincinnati AB R H BI BB SO Avg. Hamilton cf 3 1 1 0 0 1 .257 Alcantara cf 1 0 0 0 0 0 .255 Cozart dh 3 0 0 0 1 1 .344 Votto 1b 3 0 0 0 0 0 .282 Kivlehan 1b 1 0 0 0 0 0 .245 Duvall lf 4 1 2 2 0 1 .279 Suarez 3b 4 0 1 0 0 1 .292 Schebler rf 4 0 2 0 0 0 .247 Mesoraco c 4 0 0 0 0 1 .245 Gennett 2b 2 0 0 0 0 2 .309 Peraza ss 3 0 0 0 0 0 .254 Totals 32 2 6 2 1 7

Toronto AB R H BI BB SO Avg. Pillar cf 6 1 0 0 0 0 .281 Donaldson 3b 4 1 1 1 1 0 .268 Maile c 1 0 0 0 0 0 .058 Bautista rf 3 2 2 0 1 0 .246 a-Barney ph-lf 2 0 0 0 0 0 .245 Morales dh 4 4 3 1 2 0 .258 Smoak 1b 5 3 3 4 1 0 .288 Martin c-3b 4 3 3 3 1 1 .238 Tulowitzki ss 5 1 2 4 0 0 .265 1-Goins pr-ss 1 0 1 1 0 0 .213 Travis 2b 6 1 4 2 0 0 .266 Carrera lf-rf 5 1 4 0 1 0 .289 Totals 46 17 23 16 7 1

Cincinnati 100 001 000— 2 6 1 Toronto 025 330 22x—17 23 0

a-grounded out for Bautista in the 7th.

1-ran for Tulowitzki in the 7th.

E_Suarez (3). LOB_Cincinnati 5, Toronto 13. 2B_Bautista (9), Morales 2 (10), Martin (3), Travis (18). HR_Duvall (14), off Stroman; Martin (4), off Bonilla; Tulowitzki (2), off Stephenson; Smoak (12), off Stephenson. RBIs_Duvall 2 (45), Donaldson (5), Morales (27), Smoak 4 (34), Martin 3 (10), Tulowitzki 4 (14), Travis 2 (21), Goins (20). SB_Hamilton (27).

Runners left in scoring position_Cincinnati 2 (Mesoraco 2); Toronto 6 (Pillar 2, Tulowitzki 2, Carrera 2). RISP_Cincinnati 1 for 5; Toronto 12 for 21.

Runners moved up_Votto, Smoak 2, Donaldson. LIDP_Peraza. GIDP_Pillar.

DP_Cincinnati 1 (Suarez, Gennett, Votto); Toronto 1 (Smoak).

Cincinnati IP H R ER BB SO NP ERA Bonilla, L, 0-3 2 1-3 3 6 6 5 0 67 7.71 Stephenson 2 10 7 6 1 0 55 8.03 Buchanan 3 2-3 10 4 4 1 1 61 9.82 Toronto IP H R ER BB SO NP ERA Stroman, W, 6-2 6 5 2 2 0 5 97 3.28 Leone 2 0 0 0 1 1 19 4.01 Howell 1 1 0 0 0 1 22 6.75

Inherited runners-scored_Stephenson 3-3, Buchanan 2-0. HBP_Stroman (Gennett), Buchanan (Martin). WP_Bonilla. PB_Maile (3).

Umpires_Home, Dana DeMuth; First, Chris Guccione; Second, Carlos Torres; Third, James Hoye.

T_3:06. A_29,844 (49,282).