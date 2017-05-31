Athletics 3, Indians 1

|Oakland
|Cleveland
|ab
|r
|h
|bi
|
|ab
|r
|h
|bi
|Joyce rf
|4
|0
|1
|0
|Kipnis 2b
|4
|0
|0
|0
|Canha cf
|4
|0
|1
|0
|Lindor ss
|4
|1
|1
|1
|Lowrie 2b
|4
|0
|0
|0
|Brntley lf
|4
|0
|0
|0
|K.Davis lf
|4
|0
|0
|0
|C.Sntna 1b
|4
|0
|0
|0
|Alonso 1b
|3
|0
|1
|0
|Encrnco dh
|3
|0
|1
|0
|Healy dh
|4
|0
|0
|0
|Jose.Rm 3b
|2
|0
|0
|0
|Vogt c
|4
|0
|0
|0
|A.Jcksn cf-rf
|3
|0
|0
|0
|Phegley c
|0
|0
|0
|0
|Gomes c
|3
|0
|0
|0
|Plouffe 3b
|2
|1
|0
|0
|Daniel. rf
|2
|0
|1
|0
|Pinder ss
|3
|2
|3
|3
|B.Zmmer ph-cf
|1
|0
|0
|0
|Rosales ss
|0
|0
|0
|0
|Totals
|32
|3
|6
|3
|Totals
|30
|1
|3
|1
|Oakland
|001
|020
|000—3
|Cleveland
|000
|100
|000—1
E_K.Davis (1). DP_Oakland 1. LOB_Oakland 4, Cleveland 3. 2B_Joyce (7), Canha (6). HR_Pinder 2 (7), Lindor (12).
|
|IP
|H
|R
|ER
|BB
|SO
|Oakland
|Manaea W,4-3
|7
|3
|1
|1
|1
|9
|Madson H,7
|1
|0
|0
|0
|0
|1
|Casilla S,8-10
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|Cleveland
|Clevinger L,2-2
|6
|2-3
|5
|3
|3
|2
|7
|McAllister
|1
|1-3
|1
|0
|0
|0
|3
|Otero
|1
|0
|0
|0
|0
|1
WP_Manaea.
Umpires_Home, Mark Ripperger; First, Tom Hallion; Second, Phil Cuzzi; Third, Nic Lentz.
T_2:30. A_16,784 (35,051).