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Athletics 3, Indians 1

By The Associated Press May 31, 2017 8:49 pm 05/31/2017 08:49pm
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Oakland Cleveland
ab r h bi ab r h bi
Joyce rf 4 0 1 0 Kipnis 2b 4 0 0 0
Canha cf 4 0 1 0 Lindor ss 4 1 1 1
Lowrie 2b 4 0 0 0 Brntley lf 4 0 0 0
K.Davis lf 4 0 0 0 C.Sntna 1b 4 0 0 0
Alonso 1b 3 0 1 0 Encrnco dh 3 0 1 0
Healy dh 4 0 0 0 Jose.Rm 3b 2 0 0 0
Vogt c 4 0 0 0 A.Jcksn cf-rf 3 0 0 0
Phegley c 0 0 0 0 Gomes c 3 0 0 0
Plouffe 3b 2 1 0 0 Daniel. rf 2 0 1 0
Pinder ss 3 2 3 3 B.Zmmer ph-cf 1 0 0 0
Rosales ss 0 0 0 0
Totals 32 3 6 3 Totals 30 1 3 1
Oakland 001 020 000—3
Cleveland 000 100 000—1

E_K.Davis (1). DP_Oakland 1. LOB_Oakland 4, Cleveland 3. 2B_Joyce (7), Canha (6). HR_Pinder 2 (7), Lindor (12).

IP H R ER BB SO
Oakland
Manaea W,4-3 7 3 1 1 1 9
Madson H,7 1 0 0 0 0 1
Casilla S,8-10 1 0 0 0 0 0
Cleveland
Clevinger L,2-2 6 2-3 5 3 3 2 7
McAllister 1 1-3 1 0 0 0 3
Otero 1 0 0 0 0 1

WP_Manaea.

Umpires_Home, Mark Ripperger; First, Tom Hallion; Second, Phil Cuzzi; Third, Nic Lentz.

T_2:30. A_16,784 (35,051).

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Home » Latest News » Sports » MLB News » Athletics 3, Indians 1
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