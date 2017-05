Angels 7, White Sox 6

By The Associated Press

Chicago AB R H BI BB SO Avg. L.Garcia cf 5 1 2 0 0 0 .312 Sanchez 2b 5 1 2 2 0 2 .329 Cabrera lf 5 1 1 0 0 0 .233 Abreu 1b 5 1 1 0 0 1 .261 A.Garcia rf 5 1 2 1 0 0 .338 Frazier dh 4 0 1 2 0 1 .176 1-Garcia pr-dh 1 0 0 0 0 1 .250 Anderson ss 4 1 2 1 0 0 .230 Narvaez c 3 0 0 0 2 0 .217 Saladino 3b 5 0 0 0 0 1 .202 Totals 42 6 11 6 2 6

Los Angeles AB R H BI BB SO Avg. Maybin lf 6 2 5 2 0 0 .214 Trout cf 3 1 0 0 3 2 .344 Pujols dh 5 0 2 3 1 0 .238 Cron 1b 3 0 0 0 0 2 .214 a-Valbuena ph-3b 1 0 0 1 1 0 .231 Calhoun rf 5 0 0 0 0 1 .219 Marte 3b-1b 5 0 2 1 0 0 .194 Simmons ss 5 1 2 0 0 1 .245 Espinosa 2b 4 1 0 0 1 1 .139 Maldonado c 4 1 1 0 0 0 .270 b-Revere ph 1 1 1 0 0 0 .238 Totals 42 7 13 7 6 7

Chicago 000 002 003 01—6 11 0 Los Angeles 002 100 200 02—7 13 0

One out when winning run scored.

a-walked for Cron in the 7th. b-singled for Maldonado in the 11th.

1-ran for Frazier in the 9th.

LOB_Chicago 6, Los Angeles 10. 2B_L.Garcia (7), A.Garcia (6), Maybin 3 (7). HR_Sanchez (2), off Ramirez; Anderson (3), off Petit. RBIs_Sanchez 2 (10), A.Garcia (26), Frazier 2 (14), Anderson (7), Maybin 2 (9), Pujols 3 (30), Marte (10), Valbuena (5). SB_Trout (8), Simmons (4). CS_Sanchez (3). S_Anderson.

Runners left in scoring position_Chicago 3 (L.Garcia, Sanchez, Narvaez); Los Angeles 4 (Trout, Calhoun 3). RISP_Chicago 2 for 6; Los Angeles 5 for 14.

Runners moved up_Pujols, Maldonado. GIDP_Simmons.

DP_Chicago 1 (Saladino, Sanchez, Abreu).

Chicago IP H R ER BB SO NP ERA Holland 6 7 3 3 2 5 102 2.70 Infante 1-3 1 2 2 2 0 19 13.50 Jennings 1-3 0 0 0 1 0 5 4.97 Beck 1 1-3 1 0 0 0 1 13 4.50 Kahnle 1 0 0 0 0 1 16 1.80 Robertson, L, 2-1 1 1-3 4 2 2 1 0 32 3.21 Los Angeles IP H R ER BB SO NP ERA Ramirez 7 5 2 2 0 2 85 3.97 Parker, H, 6 1 1 0 0 0 1 16 3.44 Hernandez, BS, 1-1 0 4 3 3 0 0 14 3.48 Petit, W, 1-0 3 1 1 1 2 3 38 2.45

Hernandez pitched to 4 batters in the 9th.

Inherited runners-scored_Jennings 3-1, Beck 3-1, Petit 1-0. PB_Narvaez 2 (5).

Umpires_Home, Tripp Gibson; First, Brian Gorman; Second, Dan Iassogna; Third, Mike DiMuro.

T_4:01. A_36,089 (43,250).