By The Associated Press

BC-FBC–Towson-Maryland Stats

Maryland 63, Towson 17

Towson 0 7 0 10—17 Maryland 21 7 21 14—63 First Quarter

MAR_D.Moore 9 pass from Hill (Darmstadter kick), 12:20

MAR_D.Moore 34 pass from Hill (Darmstadter kick), 8:32

MAR_T.Johnson 74 run (Darmstadter kick), 6:08

Second Quarter

TWN_J.Allen 10 pass from Stover (O’Neill kick), 14:54

MAR_Savage 75 interception return (Darmstadter kick), 5:46

Third Quarter

MAR_T.Johnson 46 run (Darmstadter kick), 12:29

MAR_Funk 25 run (Darmstadter kick), 8:26

MAR_D.Moore 21 run (Darmstadter kick), 4:34

Fourth Quarter

MAR_Bortenschlager 1 run (Darmstadter kick), 13:26

TWN_Dorsey 59 pass from Stover (O’Neill kick), 10:41

MAR_Leake 61 run (Darmstadter kick), 8:46

TWN_FG O’Neill 49, :28

___

TWN MAR First downs 17 24 Rushes-yards 36-99 36-367 Passing 211 167 Comp-Att-Int 21-36-2 14-18-0 Return Yards 183 103 Punts-Avg. 7-30.57 2-37.0 Fumbles-Lost 2-0 0-0 Penalties-Yards 5-39 5-55 Time of Possession 38:17 21:43

___

INDIVIDUAL STATISTICS

RUSHING_Towson, Stover 13-52, Simpson 12-25, Platt 5-10, Young 4-8, Dorsey 1-2, Pettus-Dixon 1-2. Maryland, T.Johnson 5-124, Leake 4-78, Hill 5-41, Harrison 8-33, Funk 3-32, Bortenschlager 9-29, D.Moore 1-21, R.Brand 1-9.

PASSING_Towson, Stover 21-36-2-211. Maryland, Hill 13-16-0-163, Bortenschlager 1-2-0-4.

RECEIVING_Towson, Simpson 7-53, Dorsey 3-56, Greenwood 3-36, J.Allen 2-24, B.Richardson 2-6, Scroggins 1-13, Green 1-12, Leatherbury 1-7, Kilgore 1-4. Maryland, D.Moore 7-97, Jacobs 5-60, Veii 1-6, Turner 1-4.

MISSED FIELD GOALS_None.

