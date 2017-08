USGA Senior Amateur Scores

By The Associated Press

Sunday At The Minikahda Club Minneapolis Yardage: 6,764; Par: 72

(x-playoff; 12 for 7 spots)

Second Round

David Brown, Ligonier, Pa., 68-70_138

Matthew Sughrue, Arlington, Va., 68-72_140

Mitch Wilson, Portage, Mich., 72-68_140

Chuck Palmer, Dallas, 72-68_140

Dave Ryan, Taylorville, Ill., 73-69_142

Tim Jackson, Germantown, Tenn., 70-72_142

Paul Simson, Raleigh, N.C., 73-70_143

Buzz Fly, Memphis, Tenn., 74-70_144

Doug Hanzel, Savannah, Ga., 74-70_144

Chip Lutz, Reading, Pa., 72-72_144

Brady Exber, Las Vegas, 71-73_144

Michael Hughett, Tulsa, Okla., 74-71_145

Ken Lee, Manchester, Tenn., 77-69_146

Don Dubois, Newport Beach, Calif., 71-75_146

Keith Decker, Martinsville, Va., 74-72_146

Claud Cooper, Birmingham, Ala., 75-71_146

David Nocar, Millersville, Md., 77-69_146

Gene Elliott, West Des Moines, Iowa, 77-69_146

Russ Perry, Winston Salem, N.C., 75-71_146

Bart Dornier, Metairie, La., 71-76_147

T.J. Brudzinski, Columbus, Ohio, 74-73_147

Jack Hall, Savannah, Ga., 72-75_147

Larry Clark, Kingston, Ga., 74-73_147

Ned Zachar, Bedford, N.Y., 72-75_147

Sean Knapp, Oakmont, Pa., 76-71_147

Bev Hargraves, Little Rock, Ark., 72-75_147

Harrison Rutter, Winston-Salem, N.C., 73-74_147

Kevin Cahill, Waukesha, Wis., 75-72_147

Bob Cooper, Monroe, La., 73-74_147

John Pierce, San Antonio, 74-74_148

Andrew Fogarty, Ballwin, Mo., 75-73_148

Robert Polk, Parker, Colo., 77-71_148

John McClure, Los Angeles, 75-73_148

John Fisher, Collierville, Tenn., 75-73_148

Jeff Hoffman, Folsom, Calif., 73-75_148

Steve Rogers, Bowling Green, Ky., 76-72_148

Ronald LaVerdiere, Amherst, Mass., 76-73_149

Frank Vana, Boxford, Mass., 75-74_149

John Hornbeck, Saratoga, Wyo., 80-69_149

Duke Delcher, Bluffton, S.C., 74-76_150

George Zahringer, New York City, 76-74_150

Don Donatoni, Malvern, Pa., 79-71_150

Alan Hill, Spring Branch, Texas, 76-74_150

James Pearson, Charlotte, N.C., 74-76_150

Mark Coward, Paradise Valley, Ariz., 74-76_150

Steve Golliher, Knoxville, Tenn., 75-75_150

Patrick Tallent, Vienna, Va., 77-73_150

Ian Harris, Bloomfield, Mich., 74-76_150

Greg Condon, Monte Vista, Colo., 73-78_151

George Marucci Jr., Villanova, Pa., 74-77_151

Bob Royak, Alpharetta, Ga., 78-73_151

Jack Kearney, Peachtree City, Ga., 74-77_151

Larry Corson, Westlake, Texas, 72-79_151

Chris Hartenstein, Austin, Texas, 71-80_151

David Nelson, Reno, Nev., 75-76_151

Michael Dunsmore, Poughkeepsie, N.Y., 79-72_151

Scott Thomas, Chesterfield, Mo., 75-76_151

x-Keith Holmes, Macon, Ga., 77-75_152

x-Scott Smith, Houston, 75-77_152

x-Reid Sheftall, Ponte Vedra Beach, Fla., 74-78_152

x-Michael Rowley, San Luis Obispo, Calif., 72-80_152

x-Craig Steinberg, Agoura Hills, Calif., 76-76_152

x-Jay Sessa, Garden City, N.Y., 77-75_152

x-Rusty Brown, Phoenix, 75-77_152

x-Bryan Norton, Mission Hills, Kan., 77-75_152

x-Robert Johnson, Vacaville, Calif., 74-78_152

x-Gordon Marshall, Sarasota, Fla., 77-75_152

x-David Szewczul, Farmington, Conn., 77-75_152

x-William Charpek, Red Bank, N.J., 74-78_152

Failed to Qualify

Rand Mendez, Wilmington, Del., 75-78_153

Todd Hendley, Greer, S.C., 79-74_153

Jim Rollefson, Franklin, Wis., 77-76_153

Chip Holcombe, Saint Johns, Fla., 71-82_153

Dave Williamson, Crawfordsville, Ind., 74-79_153

James Smith, Orchard Park, N.Y., 77-76_153

Stewart Alexander, Auburn, Ala., 77-76_153

Geno Berchiatti, Greenville, S.C., 78-75_153

Rafe Johnston, Vernal, Utah, 77-76_153

Scott Mayne, Harrisburg, Pa., 77-77_154

Alex Moore, Winnetk, Ill., 76-78_154

Mike Arter, Lakeville, Mass., 79-75_154

Mike Bodney, Jacksonville, Fla., 77-77_154

Tom Brandes, Bellevue, Wash., 78-76_154

David Ujihara, Brea, Calif., 79-75_154

Kenneth Coutant, Dallas, 77-77_154

Paul Schlachter, Pittsburgh, 78-76_154

Jim McNelis, Gig Harbor, Wash., 77-77_154

Michael Kelly, Odenton, Md., 75-80_155

Steven Jacobs, Highland Park, Ill., 77-78_155

Walter Odiorne, Blythewood, S.C., 81-74_155

Christopher Clauson, Philadelphia, 81-74_155

Frank Remmes, Lilburn, Ga., 79-76_155

Brad Carey, Lake Oswego, Ore., 78-78_156

Steven Liebler, Irmo, S.C., 78-78_156

Roc Irey, Furlong, Pa., 84-72_156

Jeff Teal, Excelsior, Minn., 76-80_156

Scott Roser, Ruidoso, N.M., 80-76_156

John Coles III, Birmingham, Ala., 79-77_156

Jim Volpenhein, Cincinnati, 79-77_156

Carl Ho, Honolulu, Hawaii, 82-74_156

Michael Dallmeyer, Jefferson City, Mo., 81-75_156

Terry Werner, Dyer, Ind., 79-77_156

Brian Secia, Nantucket, Mass., 79-78_157

Jeff Britton, Carmel, Calif., 78-79_157

Monty Guest, Solon, Ohio, 79-78_157

James Sewell, Cameron Park, Calif., 76-81_157

Frank Acker, Henderson, Nev., 80-77_157

Gary Durbin, Houston, Texas, 84-73_157

Rick Cloninger, Fort Mill, S.C., 76-81_157

Jeff Holmgaard, Rockford, Ill., 76-81_157

Bill Jackson, McKinney, Texas, 83-74_157

Thomas Destefani, Western Springs, Ill., 74-83_157

Bradley Karns, Vancouver, Wash., 78-79_157

Daniel Sivadge, El Cajon, Calif., 79-79_158

Edward Bugniazet, Harrison, N.Y., 80-78_158

Mark Vassalotti, Stamford, Conn., 78-80_158

Mark Guadagni, Hudson, Ohio, 79-79_158

David Whittaker, Duluth, Minn., 81-78_159

Stu Strang, Olney, Md., 78-81_159

Lloyd Fisher, Dade City, Fla., 78-81_159

William Gist, Omaha, Neb., 77-82_159

Mike Poe, Loudon, Tenn., 80-79_159

Casey Boyns, Monterey, Calif., 79-80_159

Rich Rowley, San Jose, Calif., 84-75_159

Gary Havro, Claremont, Calif., 79-81_160

William Jackson, Oklahoma City, 82-78_160

Ted Zurkowski, Chicago, 85-75_160

David Brown, Minnetonka, Minn., 82-78_160

Guy Mertz, Longmont, Colo., 81-79_160

Ed McDugle, Memphis, Tenn., 79-81_160

Kelly Denessen, Snohomish, Wash., 82-78_160

Dean Prince, Paradise, Calif., 79-81_160

Vinny Giles, Richmond, Va., 82-79_161

Iain Macdonald, Fullerton, Calif., 76-85_161

Stephen Fox, Barboursville, W.Va., 80-81_161

Kent Spriggs, Fargo, N.D., 82-79_161

Keith Wood, Atlanta, 79-83_162

Scott Hood, Corona, Calif., 79-83_162

Thomas Kmak, Scottsdale, Ariz., 80-83_163

Murphy Mitchell, Scottsdale, Ariz., 81-82_163

Rod Skyles, Eagle, Idaho, 83-80_163

Chris Chocola, Harbor Springs, Mich., 85-78_163

Jerry Hudgins, Tyler, Texas, 84-79_163

Scott Ichimura, Mililani, Hawaii, 81-83_164

Jorge Cora, Atlanta, 78-86_164

Steven Brown, Chandler, Ariz., 85-79_164

Sam Billmeyer, Ankeny, Iowa, 82-83_165

Gene Cook, Woodinville, Wash., 82-83_165

Greg Myers, Twinsburg, Ohio, 85-82_167

Randall Garber, Lakeville, Minn., 84-84_168

John Barry, Lakeville, Minn., 85-83_168

Joel Benes, North Miami Beach, Fla., 86-82_168

Bradley Niswonger, Elm Grove, Wis., 85-85_170

Murphy Hart, Benton, Ill., 89-84_173

Gary Blackwell, Jacksonville, Fla., 79_WD

William Hadden, Manchester Village, Vt., WD

