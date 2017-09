Web.com Tour Money Leaders

By The Associated Press

Through Sept. 10 Trn Money 1. Brice Garnett 21 $368,761 2. Andrew Landry 19 $350,939 3. Abraham Ancer 21 $335,528 4. Sam Ryder 21 $314,306 5. Chesson Hadley 16 $291,350 6. Stephan Jaeger 19 $286,397 7. Talor Gooch 20 $279,349 8. Kyle Thompson 19 $266,312 9. Andrew Putnam 18 $266,296 10. Ben Silverman 19 $264,939 11. Nate Lashley 21 $264,280 12. Adam Schenk 22 $239,372 13. Ted Potter, Jr. 19 $226,118 14. Andrew Yun 20 $222,856 15. Austin Cook 21 $206,515 16. Conrad Shindler 21 $205,933 17. Zecheng Dou 22 $203,630 18. Aaron Wise 14 $199,922 19. Lanto Griffin 21 $199,689 20. Tom Lovelady 21 $195,611 21. Matt Atkins 22 $194,479 22. Xinjun Zhang 22 $186,306 23. Keith Mitchell 19 $186,194 24. Peter Uihlein 1 $180,000 25. Rob Oppenheim 21 $174,693 26. Brandon Harkins 22 $172,162 27. Beau Hossler 12 $164,326 28. Ethan Tracy 22 $161,211 29. Roberto Díaz 21 $157,823 30. Martin Piller 20 $147,667 31. Tyler Duncan 17 $144,252 32. Alex Prugh 22 $141,034 33. D.H. Lee 18 $139,228 34. Jonathan Hodge 20 $137,648 35. Chris Baker 22 $133,713 36. Nicholas Thompson 21 $131,848 37. Jimmy Gunn 22 $130,109 38. Taylor Moore 20 $130,001 39. Jason Gore 17 $126,178 40. Billy Kennerly 11 $120,677 41. Josh Teater 21 $117,436 42. Augusto Núñez 17 $116,421 43. Denny McCarthy 20 $115,336 44. Corey Conners 20 $114,519 45. Scott Gutschewski 18 $113,579 46. Adam Long 21 $112,460 47. Casey Wittenberg 21 $111,541 48. Scott Harrington 21 $110,495 49. Ryan Armour 1 $108,000 50. Kyoung-Hoon Lee 23 $100,180

